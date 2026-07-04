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Τα φέρετρα του πρώην ηγέτη και μελών της οικογένειάς του εκτέθηκαν σε υπαίθριο χώρο, ενώ το πλήθος φώναζε συνθήματα κατά της Αμερικής ζητώντας εκδίκηση.

Οι ιρανικές αρχές σχεδιάζουν τη μεταφορά της σορού σε διάφορες πόλεις, με την τελετή ταφής να έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί την Πέμπτη στην πόλη Μασχάντ.

Η κηδεία αποτελεί δοκιμασία για τη λαϊκή υποστήριξη προς το θεοκρατικό καθεστώς, εν μέσω περιόδου πολιτικής αβεβαιότητας και έντονων εικασιών για τη διαδοχή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

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Eκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί συνέρρευσαν το Σάββατο σε ένα τεράστιο υπαίθριο συγκρότημα προσευχής στην Τεχεράνη για να δουν το φέρετρο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε την Ισλαμική Δημοκρατία για 37 χρόνια πριν σκοτωθεί κατά την έναρξη του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν.

Ντυμένοι στα μαύρα και τυλιγμένοι με τις κόκκινες, λευκές και πράσινες σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, οι πενθούντες κρατούσαν πλακάτ και φύλλα Α4 με φωτογραφίες του Χαμενεΐ και του γιου του και διαδόχου του ως ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

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Το Ιράν διοργανώνει μαζικές νεκρικές πομπές για τον Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τον Φεβρουάριο από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, σε μια επίδειξη δημόσιας αφοσίωσης στο θεοκρατικό κράτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του επαναστατικού ζήλου.

Μετά από μια ημέρα κατά την οποία η σορός του Χαμενεΐ εκτέθηκε σε εσωτερικό χώρο για να την επισκεφθούν ανώτεροι Ιρανοί ηγέτες και ξένοι αξιωματούχοι, το φέρετρό του, καθώς και εκείνα αρκετών μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην ίδια αεροπορική επιδρομή, μεταφέρθηκαν σε μια υπαίθρια εξέδρα ώστε το ευρύ κοινό να μπορεί να τα δει από απόσταση, όπως έδειξαν τηλεοπτικά πλάνα.

WATCH: Thousands chant ‘Death to America’ at former Supreme Leader Khamenei’s funeral in Tehran, Iran pic.twitter.com/tvFfVBtdEL — Rapid Report (@RapidReport2025) July 4, 2026

Οι πενθούντες συρρέουν στην τεράστια αυλή της Μεγάλης Μοσάλα του Ιμάμη Χομεϊνί, χτυπώντας τα στήθη τους, θρηνώντας και κυματίζοντας τα πανό της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των ιστορικών σιιτικών μουσουλμανικών μαρτύρων. Γυναίκες ντυμένες με μαύρα τσάντορ φορούσαν λευκά γείσα ή κρατούσαν ομπρέλες για να προστατευθούν από τον καυτό ήλιο του πρωινού.

«Ας θρηνήσουμε!», παρότρυνε ο παρουσιαστής το πλήθος μέσω ενός μεγαφώνου. «Όλοι να φωνάξετε “καταπιεσμένοι”, όλοι να πείτε “Χουσεΐν”», είπε, επικαλούμενος τις σιιτικές παραδόσεις της θυσίας, συμπεριλαμβανομένης εκείνης του Χουσεΐν, εγγονού του Προφήτη Μωάμεθ. Με το σύνθημα, το πλήθος άρχισε να θρηνεί και να φωνάζει.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον Χαμενεΐ στοίχισε επίσης τη ζωή της κόρης, του εγγονιού, της νύφης και του γαμπρού του.

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Μεταξύ των πέντε φέρετρων τους, όλα καλυμμένα με ιρανικές σημαίες και τοποθετημένα σε υπερυψωμένη εξέδρα, υπήρχε και ένα μικροσκοπικό για την 14 μηνών εγγονή του.

Οι στρατιωτικές και ασφαλιστικές αρχές του Ιράν ορκίστηκαν εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ, ενώ φωνές «Θάνατος στην Αμερική» αντηχούσαν σε όλη τη Μοσάλα, όπως ανέφερε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός «Seda va Sima».

Thousands of mourners gathered across Tehran as funeral ceremonies for Ali Khamenei continued, with crowds filling streets and major gathering sites across the Iranian capital.



📍 Tehran, Iran pic.twitter.com/odHiV0RsuQ Advertisement July 4, 2026

Η σορός του πρώην ηγέτη αναμένεται να παραμείνει στην Τεχεράνη για τρεις ημέρες, πριν μεταφερθεί την Τρίτη στην ιερή πόλη Κομ, και στη συνέχεια την Τετάρτη στο γειτονικό Ιράκ, όπου θα πραγματοποιηθούν τελετές στις πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα. Η ταφή θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη στη γενέτειρά του, τη βορειοανατολική πόλη Μασχάντ, κοντά στον τάφο του ιμάμη Ρεζά.

Η τελετή έχει και έντονη πολιτική διάσταση, καθώς θεωρείται δοκιμασία για τη λαϊκή υποστήριξη προς το καθεστώς μετά από μια περίοδο εσωτερικής δυσαρέσκειας και καταστολής μαζικών διαδηλώσεων. Παράλληλα, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, έκαναν λόγο για «κραυγή εκδίκησης που πρέπει να ακουστεί σε όλο τον κόσμο», ενώ στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης εμφανίστηκαν δημόσια για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο.

Δοκιμασία συνοχής για το ιρανικό καθεστώς

Ο διάδοχος του Χαμενεΐ, ο γιος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει μέχρι στιγμής εκτός δημόσιας θέασης, με τις αρχές να μην έχουν δώσει σαφείς πληροφορίες για την κατάστασή του μετά τις επιθέσεις. Η απουσία του τροφοδοτεί εικασίες εντός και εκτός Ιράν, σε μια περίοδο βαθιάς πολιτικής αβεβαιότητας.

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Ο πόλεμος που προηγήθηκε της κηδείας διήρκεσε εβδομάδες και περιλάμβανε χιλιάδες αεροπορικές επιδρομές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με περισσότερους από 3.000 νεκρούς στο Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις και πυραυλικά πλήγματα κατά του Ισραήλ, ενώ οι συγκρούσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη την περιοχή, επηρεάζοντας χώρες όπως ο Λίβανος και πλήττοντας κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Παρά την εύθραυστη εκεχειρία που επιτεύχθηκε τους τελευταίους μήνες, τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση μπορεί να επαναληφθεί. Αναλυτές σημειώνουν ότι η τρέχουσα περίοδος ενισχύει τις πιο σκληροπυρηνικές φωνές στο εσωτερικό του Ιράν, οι οποίες τάσσονται υπέρ πιο άμεσης αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

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