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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Ηλία Κορινθίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 πυροσβεστικά οχήματα.

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Από αέρος συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης τρία ελικόπτερα, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.