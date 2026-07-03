Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 3/7 στην Κορινθία, καθώς φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να αποτρέψουν την εξάπλωσή της προς κατοικημένες περιοχές και καλλιέργειες, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, κι από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου για την διερεύνηση των αιτιών της ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Πριν από λίγο, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Σπαθοβούνι Κορινθίας, προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.