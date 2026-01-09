Ραγίζουν καρδιές οι αναρτήσεις των φίλων των δύο παιδιών στα social media που πέθαναν στο τροχαίο στα Εξαμίλια Κορινθίας την Πέμπτη, όταν το αυτοκίνητο κινούμενο με ιλιγγιώδη ταχύτητα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σπίτι . Σύμφωνα με το patrisnews.com ο οδηγός ήταν 17 ετών και η συνοδηγός 18 ετών ενώ τα δύο παιδιά ήταν ζευγάρι , γεγονός που επιβεβαιώνεται από δεκάδες αναρτήσεις φίλων και συγγενών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι τους αποχαιρετούν με μηνύματα οδύνης.

Ζευγάρι οι δύο νέοι που σκοτώθηκαν στην Κορινθία – Συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού από φίλους στα social media (βίντεο)

Ραγίζουν καρδιές οι αναρτήσεις των φίλων των δύο παιδιών στα social media που πέθαναν στο τροχαίο στα Εξαμίλια Κορινθίας την Πέμπτη, όταν το αυτοκίνητο κινούμενο με ιλιγγιώδη ταχύτητα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σπίτι.



Σύμφωνα με το patrisnews.com ο οδηγός ήταν 17 ετών και η συνοδηγός 18 ετών ενώ τα δύο παιδιά ήταν ζευγάρι, γεγονός που επιβεβαιώνεται από δεκάδες αναρτήσεις φίλων και συγγενών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι τους αποχαιρετούν με μηνύματα οδύνης.

https://www.huffingtonpost.gr/kinonia/sokaristiko-trochaio-stin-korintho-aftokinito-karfothike-anapoda-se-spiti-nekroi-dyo-nearoi-i-stigmi-tis-sfodris-proskrousis-vinteo/

Οι αναρτήσεις των φίλων του ζευγαριου