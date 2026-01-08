Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στα Εξαμίλια Κορινθίας κοντά σε καταυλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία.

Από το τροχαίο έχασαν τη ζωή τους οι δύο νεαροί επιβαίνοντες, που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στην άμορφη μάζα σιδερικών, Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στο σπίτι.

Σύμφωνα με το korinthos news, οι δύο νεκροί ήταν ανήλικοι, ο νεαρός οδηγός και η σύντροφός του.

Επίσης από την ώρα που ο άτυχος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του

πριν αυτό καταλήξει στον μαντρότοιχο, αυτό πήρε τέτοια πορεία, που πέρασε ακριβώς δίπλα από το παρακείμενο βενζινάδικο και στην αντλία βενζίνης με ότι αυτό συνεπάγεται..

Προανάκριση Διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.