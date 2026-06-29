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Στη σύλληψη μίας 57χρονης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου σε περιοχή της Κορινθίας και εξετάζεται ως εμπρησμός από πρόθεση.

Όπως γνωστοποίησε το Πυροσβεστικό Σώμα, η φωτιά ξέσπασε στις 18:46 σε έκταση με ξηρά χόρτα. Από την προανάκριση που πραγματοποίησαν οι Ανακριτικοί Υπάλληλοι των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), προέκυψε ότι η 57χρονη φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κάνοντας χρήση γυμνής φλόγας.

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Για τη διερεύνηση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν άμεσα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία μετέβησαν στην περιοχή και συνεργάστηκαν με το Ανακριτικό Κλιμάκιο Κορινθίας συμβάλλοντας στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Με την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η γυναίκα συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, πρόκειται για την ένατη υπόθεση εμπρησμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από τις αρχές του 2026.

Παράλληλα, έως και τις 28 Ιουνίου έχουν καταγραφεί συνολικά 134 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την πυροπροστασία. Από αυτές, οι εννέα περιπτώσεις αφορούν εμπρησμό από πρόθεση, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 6,72%, ενώ οι υπόλοιπες 125 συλλήψεις σχετίζονται με πυρκαγιές που αποδίδονται σε αμέλεια και αντιστοιχούν στο 93,28%.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνεργασία με τις ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, επισημαίνει ότι παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, συνεχίζοντας τους εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε κάθε περίπτωση παράβασης της σχετικής νομοθεσίας.