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Στα Χανιά πραγματοποιήθηκε σύλληψη 45χρονης αλλοδαπής για εμπρησμό από πρόθεση, από υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Χανίων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συνδρομή αστυνομικών αρχών.

Η σύλληψη της 45χρονης, υπηκόου Ουκρανίας, έγινε μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 στις 12:45, στη θέση «Μονή Αγίου Γεωργίου», στην περιοχή Χαρωδιά Μουρνιών Χανίων, έπειτα από καταγγελία πολίτη.

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Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η γυναίκα συγκέντρωσε προσωπικά της αντικείμενα και τα έκαψε με γυμνή φλόγα σε σωρό μέσα σε έκταση με ξηρή βλάστηση, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιάς, καθώς πολύ κοντά υπήρχε δασική βλάστηση. Μετά το περιστατικό αποχώρησε με όχημα που έφερε ουκρανικές πινακίδες.

Ύστερα από άμεσες ενέργειες των ανακριτικών υπαλλήλων του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χανίων και με τη βοήθεια της Ελληνικής Αστυνομίας, το όχημα εντοπίστηκε σταθμευμένο σε αύλειο χώρο κατοικίας στην περιοχή των Χανίων. Η γυναίκα συνελήφθη, ομολόγησε την πράξη της και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 27 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, ύψους 544.579,79 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 118 (93,65%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 (6,35%) πυρκαγιές που αποδίδονται σε πρόθεση.

Όπως επισημαίνεται, η Δ.Α.Ε.Ε. και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.