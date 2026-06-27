Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τριάντα δύο αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, εν μέσω συνθηκών καύσωνα και θυελλωδών ανέμων που αύξησαν τον κίνδυνο.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών ή θερμών εργασιών.

Στους παραβάτες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ ανά περίπτωση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας για την αποτροπή νέων εστιών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τονίζοντας την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας.

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Σε ένα μόλις 24ωρο εκδηλώθηκαν 32 φωτιές καθώς σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά την πρώτη ημέρα υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4). Οι συνθήκες καύσωνα και οι θυελλώδεις άνεμοι δημιούργησαν ένα επικίνδυνο “κοκτέιλ” για το ξέσπασμα πυρκαγιών και ενόψει ενός κρίσιμου Σαββατοκύριακου με δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την αποτροπή εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

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Ειδικότερα, εκδηλώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων στην Εύβοια, την Άρτα, τη Σαλαμίνα, τη Ρόδο, την Ελευσίνα, την Ορεστιάδα, τη Στυλίδα, δύο στη Ναύπακτο και δύο στη Βοιωτία.

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Λόγω της κατάστασης, στη σύλληψη πέντε ατόμων προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της διερεύνησης πυρκαγιών και παραβάσεων της αντιπυρικής νομοθεσίας που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας.

EUROKINISSI

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην πρώτη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Φθιώτιδας συνέλαβε άνδρα, ηλικίας 63 ετών, για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα και ώρα 10:10, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Ο 63χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στη δεύτερη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Σερρών προχώρησε στη σύλληψη αλλοδαπού για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες σε αγροτική περιοχή του Δήμου Σιντικής Σερρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Από την πυρκαγιά , όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κάηκαν συνολικά περίπου 20 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, υπολειμμάτων καλλιεργειών, γεωργικής έκτασης με περίπου 100 ελαιόδεντρα και χορτολιβαδικής έκτασης. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία.

Σε δύο ακόμη περιπτώσεις, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής συνέλαβε δύο άνδρες για παράβαση της νομοθεσίας που σχετίζεται με τις πυροσβεστικές διατάξεις.

Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε σήμερα στις 12:56 στην περιοχή Κερατέας Ανατολικής Αττικής, όπου άνδρας, ηλικίας 39 ετών, εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροκόλληση. Ο 39χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Η δεύτερη περίπτωση σημειώθηκε στις 13:34 στην περιοχή Μαρκοπούλου Ανατολικής Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος όπου άνδρας, ηλικίας 52 ετών, έκανε χρήση υπαίθριας ψησταριάς (μπάρμπεκιου), κατά παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας λόγω του δείκτη επικινδυνότητας. Ο 52χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

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Επιπλέον το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Δωδεκανήσου προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα, ηλικίας 56 ετών, για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Θεολόγος, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, του Δήμου Ρόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 56χρονκς άφησε σε λειτουργία βενζινοκίνητη αντλία που χρησιμοποιούσε για την άρδευση αγροτικής έκτασης και αποχώρησε από το σημείο, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί σε παρακείμενη αγροτική και δασική έκταση.

EUROKINISSI

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από την πυρκαγιά κάηκε περίπου ένα στρέμμα αγροτικής – δασικής έκτασης και κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο Εισαγγελέα Ρόδου σχηματίστηκε δικογραφία και ο 56χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα, τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζουν τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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Σημειώνεται ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 27 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 484 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 552.267,29 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 128 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων οι 120 (93,75%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 (6,25%) πυρκαγιές από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα τις προβλεπόμενες ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», σημειώνει η Πυροσβεστική.

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