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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η συμφωνία με το Ιράν «είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί αύριο», δηλαδή την Κυριακή.

«Η Συμφωνία του Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα με το Ιράν, η JCPOA, ήταν ένας εύκολος, όμορφος, ομαλός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο, το οποίο το Ιράν θα είχε πριν από έξι χρόνια και θα το είχε χρησιμοποιήσει πολύ πριν.

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Η Συμφωνία μου με το Ιράν είναι ακριβώς το αντίθετο, ΕΝΑ ΤΕΙΧΟΣ ΓΙΑ KANENA ΠΥΡΗΝΙΚO ΟΠΛΟ! Στην πραγματικότητα, δεν θέλουν πλέον πυρηνικά όπλα, ούτε θα έχουν, ούτε μέσω αγοράς, ανάπτυξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προμήθειας. Η Συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο και αμέσως μετά την υπογραφή της, τα Στενά του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

Η σχέση μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετική και καλύτερη από ό,τι είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Σε αντίθεση με τις εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές του Ομπάμα προς αυτούς, συμπεριλαμβανομένων 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πράσινα, κρύα μετρητά, κανένα χρήμα δεν θα ανταλλάξει χέρια.

Την κατάλληλη στιγμή, όταν όλα ηρεμήσουν, θα πάμε και θα πάρουμε την πυρηνική σκόνη, θαμμένη βαθιά κάτω από τα ισχυρά βυθισμένα γρανιτένια βουνά, χάρη στα όμορφα βομβαρδιστικά B-2 μας και τους λαμπρούς πιλότους τους, και θα την καταστρέψουμε, είτε στο Ιράν είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το Ιράν και ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, για πολύ καιρό στο μέλλον. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η διαδικασία θα εξελιχθεί γρήγορα, εύκολα και ομαλά. Αν όχι, έχουμε την απόλυτη εναλλακτική, ελπίζουμε να μην την ξαναχρησιμοποιήσουμε ποτέ! Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!!», γράφει ο Τραμπ