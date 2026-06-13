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Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν στο τελικό κείμενο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που θα τερματίσει τη πολύμηνη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, και ότι έχει επιτευχθεί ένα τελικό κείμενο της συμφωνίας.

Το Πακιστάν προετοιμάζεται ήδη για την ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας εντός του επόμενου 24ώρου, ενώ για την ερχόμενη εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο.

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Η ανάρτηση του πρωθυπουργού του Πακιστάν

«Είμαστε πιο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία από ποτέ. Με την οριστικοποίηση να αναμένεται πιθανότατα τις επόμενες 24 ώρες, το Πακιστάν προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας αμέσως μετά, ακολουθούμενη από συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα.

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… June 13, 2026

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για τη συνεχή δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στους αδελφούς μας στην περιοχή για την υποστήριξή τους. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική ειρηνευτική συμφωνία θα αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη», κατέληξε στην ανάρτησή του.

Τα εμπόδια

Παρά τη δημόσια τοποθέτηση του Πακιστάν, παραμένουν τα «σύννεφα» στη συμφωνία ΗΠΑ – Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αν και δήλωσε την Πέμπτη ότι ανέστειλε προγραμματισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, επικαλούμενος σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, χθες, Παρασκευή, απέρριψε δημοσιεύματα ιρανικών μέσων για το περιεχόμενο της συμφωνίας, λέγοντας ότι «δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί».

Η αμερικανική πλευρά επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν βασίζεται σε υποσχέσεις, αλλά σε ενέργειες που μπορούν να επαληθευθούν. Οικονομικά ανταλλάγματα για την Τεχεράνη προβλέπονται μόνον εάν τηρεί τις υποχρεώσεις της.

Ένας παράγοντας που είναι κρίσιμος και θα καθορίσει τη βιωσιμότητα της συμφωνίας είναι η απάντηση του Ισραήλ που αξιολογεί το Ιράν ως υπαρξιακή απειλή και δεν συμμετέχει στις συνομιλίες Ουάσινγκτον – Τεχεράνης και συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ.

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Το Ιράν επιμένει ότι ο Λίβανος θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε τελική συμφωνία. «Μόλις ολοκληρωθούν τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί», δήλωσε ο Αραγτσί στην ιρανική κρατική τηλεόραση. «Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Είμαι πολύ αισιόδοξος».

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού του Ιράν και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Σε δεύτερη φάση, θα ακολουθήσουν οι συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχονται μεν κάποιες πτυχές της συμφωνίας, ωστόσο σημειώνουν ότι τα οικονομικά οφέλη για την Τεχεράνη θα εξαρτηθούν από τη συμμόρφωσή της με τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει.

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Παράλληλα, οι ΗΠΑ επιμένουν ότι το Ιράν θα πρέπει να περιορίσει ή να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ η άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων θα πραγματοποιούνται σταδιακά.