Νεκροί και οι τρεις ένοπλοι που άνοιξαν πυρ έξω από το προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών.
Ο Μουσταφά Τσιφτσί ανακοίνωσε ακόμη ότι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά.
Όπως είπε, «οι ταυτότητες των τρομοκρατών έχουν προσδιοριστεί. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα από τα άτομα, που ήρθε στην Κωνσταντινούπολη από τη Σμύρνη με ενοικιαζόμενο όχημα, έχει δεσμούς με μια θρησκευτική οργάνωση. Ο ένας ένας από τους δύο τρομοκράτες, οι οποίοι είναι αδέρφια, έχει ιστορικό σχετικό με ναρκωτικά».
Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι υπήρξε ανταλλαγή πυρών έξω από το προξενείο του Ισραήλ. Η περιοχή έχει αποκλειστεί.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το μέσο, αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν Ισραηλινοί διπλωμάτες στην Κωνσταντινούπολη.
Οι δράστες έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο από τη Νικομήδεια. Οι δύο από τους τρεις δράστες είναι αδέρφια και εκπροσωπούν μια τρομοκρατική οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία.
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε έντονα «την τρομοκρατική επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη».
«Εκτιμούμε την ταχεία δράση των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στην αποτροπή αυτής της επίθεσης», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου στο X.
Συνεχίζει: «Οι ισραηλινές αποστολές σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί αμέτρητες απειλές και τρομοκρατικές επιθέσεις. Η τρομοκρατία δεν θα μας αποθαρρύνει».
Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών για το περιστατικό
Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μπροστά από τα κτίρια Yapı Kredi Plaza, στην περιοχή Μπεσίκτας, με στόχο αστυνομικούς των που βρίσκονταν σε υπηρεσία. Κατά την ανταλλαγή πυρών, τρεις δράστες εξουδετερώθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις.
Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά – ο ένας στο πόδι και ο άλλος στο αυτί – χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.
«Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες είχαν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη νοικιάζοντας όχημα από τη Νικομήδεια. Ο ένας εκ των δραστών, Γιουνούς Ε.Σ., ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός, φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τρομοκρατική οργάνωση που εκμεταλλεύεται θρησκευτικά στοιχεία. Οι άλλοι δύο, Ονούρ Τσ. και Ενές Τσ., που είναι αδέλφια, συνελήφθησαν τραυματισμένοι, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο Ονούρ Τσ. είχε ποινικό μητρώο για υπόθεση ναρκωτικών.
Οι Αρχές εντόπισαν εκτεταμένη ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ των τριών δραστών, ενώ η ανάκριση των τραυματιών βρίσκεται σε εξέλιξη».
Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, ανέφερε ότι τρία άτομα ενεπλάκησαν σε πυροβολισμούς με αστυνομικούς.
«Τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με τους αστυνομικούς μας που βρίσκονταν σε υπηρεσία μπροστά από τα τετράγωνα Yapı Kredi Plaza στην Κωνσταντινούπολη εξουδετερώθηκαν.
«Στη σύγκρουση, δύο από τους ηρωικούς αστυνομικούς μας υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Οι ταυτότητες των τρομοκρατών έχουν ταυτοποιηθεί.»
«Έχει διαπιστωθεί ότι μεταξύ των ατόμων, που έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη με ενοικιαζόμενο όχημα από τη Νιμίτ, περιλαμβάνεται ένα άτομο που έχει δεσμούς με οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία· και έχει επίσης διαπιστωθεί ότι ένας από τους δύο τρομοκράτες, οι οποίοι είναι αδέρφια, έχει μητρώο ναρκωτικών».
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, από πλευράς του, δήλωσε σύμφωνα με το Haberturk: «Σχετικά με τις αναφορές για πυροβολισμούς γύρω από το ισραηλινό προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, έχουν διοριστεί ένας αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας και δύο εισαγγελείς. Οι εισαγγελείς μας έχουν ξεκινήσει τις έρευνές τους».
Aυστηρά μέτρα ασφαλείας
Όπως σημειώνει το BBC, το Ισραήλ έχει μειώσει στο ελάχιστο τις διπλωματικές του υπηρεσίες στην Τουρκία και κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής του Πάσχα δεν επρόκειτο ποτέ να έχει υψηλό προσωπικό.
Ωστόσο, τα μέτρα ασφαλείας είναι πάντα υψηλά στις ισραηλινές αποστολές στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, επομένως όποιος κι αν ήταν πίσω από αυτή την επίθεση ήταν απίθανο να πετύχει.
Οι διπλωματικές σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί δραματικά από τον πόλεμο στη Γάζα και η κυβέρνηση του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει ασκήσει έντονη κριτική στο Ισραήλ.
Αξιωματούχοι λένε ότι δεν υπάρχει καμία πραγματική σχέση αυτή τη στιγμή, αν και οι δύο ήταν στενοί συνεργάτες στο παρελθόν και συνεχίζουν να διατηρούν δεσμούς ασφαλείας και πληροφοριών.
Η Τουρκία προσπάθησε να αποφύγει να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, αλλά το έδαφός της έχει δεχθεί πυρά από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι αεράμυνες του ΝΑΤΟ έχουν καταρρίψει πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και η Άγκυρα καταδίκασε τα περιστατικά ως απαράδεκτα.