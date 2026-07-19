Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου αυξάνεται ραγδαία, καθιστώντας τον χώρο εξαιρετικά επικίνδυνο για παιδιά και κατοικίδια, ακόμη και με ανοιχτά παράθυρα.

Η παραμονή τους στο όχημα απαγορεύεται αυστηρά, ενώ σε περίπτωση εντοπισμού εγκλωβισμένων ατόμων ή ζώων απαιτείται άμεση κλήση στις αρχές.

Οι υψηλές θερμοκρασίες εντός του οχήματος προκαλούν κινδύνους ανάφλεξης ή έκρηξης σε συσκευές με μπαταρίες λιθίου, δοχεία υπό πίεση και αναπτήρες.

Παράλληλα, αντικείμενα όπως μπουκάλια νερού μπορεί να προκαλέσουν εστία πυρκαγιάς, ενώ φάρμακα και ευπαθή τρόφιμα αλλοιώνονται και γίνονται ακατάλληλα προς χρήση.

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Ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο δεν ζεσταίνεται απλώς. Μετατρέπεται μέσα σε λίγα λεπτά σε κλειστό φούρνο, επικίνδυνο τόσο για ορισμένα αντικείμενα που βρίσκονται στην καμπίνα όσο –και κυρίως– για παιδιά και κατοικίδια.

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός οχήματος μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 11 βαθμούς Κελσίου μέσα σε μόλις δέκα λεπτά. Το ελαφρώς ανοιχτό παράθυρο ή η στάθμευση στη σκιά δεν εξασφαλίζουν ουσιαστική προστασία, όπως προειδοποιούν η NHTSA και η Αμερικανική Κτηνιατρική Ένωση.

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Ούτε για «πέντε λεπτά»

Παιδί ή ζώο δεν πρέπει να μένει μόνο του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο ούτε για ένα λεπτό. Δεν αρκούν τα μισάνοιχτα παράθυρα, η σκιά, ένα μπολ νερό ή ο κλιματισμός με τον κινητήρα σε λειτουργία.

Όποιος αντιληφθεί παιδί ή ζώο εγκλωβισμένο σε όχημα πρέπει να καλέσει αμέσως το 112 ή την Αστυνομία, δίνοντας ακριβή τοποθεσία, πινακίδα και περιγραφή του αυτοκινήτου. Γιατί τα αντικείμενα αντικαθίστανται. Μια ζωή, ποτέ.

Κινητά, υπολογιστές και powerbanks

Στην κορυφή της λίστας των επικίνδυνων αντικειμένων βρίσκονται οι συσκευές που διαθέτουν μπαταρίες ιόντων λιθίου: κινητά τηλέφωνα, tablets, φορητοί υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές, power banks, ηλεκτρονικά τσιγάρα, ασύρματα ακουστικά και φορητά ηχεία.

Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει διόγκωση και καταστροφή της μπαταρίας. Σε ακραία περίπτωση μπορεί να ακολουθήσει ανάφλεξη ή μικρή έκρηξη και πυρκαγιά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όταν η συσκευή είναι παλιά, έχει υποστεί χτύπημα ή φορτίζεται ενώ βρίσκεται εκτεθειμένη στον ήλιο.

Σπρέι και δοχεία υπό πίεση

Αποσμητικά, λακ μαλλιών, εντομοκτόνα, καθαριστικά, σπρέι βαφής και κάθε δοχείο με προωθητικό αέριο δεν πρέπει να παραμένουν στην καμπίνα ή στο πορτμπαγκάζ κατά τη διάρκεια καύσωνα.

Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο αυξάνεται και η εσωτερική πίεση του δοχείου. Πολλά αερολύματα φέρουν προειδοποίηση να μην εκτίθενται σε θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών Κελσίου – όριο που ξεπερνιέται εύκολα μέσα σε ένα κλειστό αυτοκίνητο. Υπάρχει κίνδυνος διάρρηξης του δοχείου, τραυματισμού ή φωτιάς.

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Οι αναπτήρες

Ένας αναπτήρας ξεχασμένος πάνω στο ταμπλό ή μέσα στο ντουλαπάκι μπορεί να σκάσει από τη διαστολή του αερίου. Αν βρίσκεται κοντά σε χαρτιά, υφάσματα ή άλλα εύφλεκτα υλικά, το περιστατικό μπορεί να εξελιχθεί σε πυρκαγιά.

Μπουκάλια νερού και ανθρακούχα ποτά

Ένα διαφανές μπουκάλι νερού, όταν βρεθεί υπό συγκεκριμένη γωνία απέναντι στον ήλιο, μπορεί να λειτουργήσει όπως ένας μεγεθυντικός φακός, συγκεντρώνοντας την ακτινοβολία σε ένα σημείο του καθίσματος ή του ταμπλό. Πρόκειται για σπάνιο αλλά υπαρκτό κίνδυνο.

Στα ανθρακούχα ποτά η ζέστη αυξάνει την πίεση μέσα στη συσκευασία. Ένα πλαστικό μπουκάλι μπορεί να παραμορφωθεί ή να σκάσει, ενώ ένα γυάλινο μπορεί να προκαλέσει και τραυματισμό.

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Φάρμακα, τρόφιμα και αντηλιακά

Δεν κινδυνεύουν όλα τα αντικείμενα να εκραγούν. Πολλά, όμως, αλλοιώνονται και γίνονται αναποτελεσματικά ή επικίνδυνα. Φάρμακα, ινσουλίνη, βιταμίνες, αντηλιακά και προφυλακτικά πρέπει να φυλάσσονται στις θερμοκρασίες που αναγράφονται στη συσκευασία τους. Η FDA προειδοποιεί, για παράδειγμα, ότι τα αντηλιακά πρέπει να προστατεύονται από την υπερβολική ζέστη και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Το ίδιο ισχύει για γάλα, κρέας, τυριά και άλλα ευπαθή τρόφιμα, τα οποία δεν πρέπει να καταναλώνονται εάν έχουν παραμείνει για ώρα μέσα σε υπερθερμασμένο αυτοκίνητο.

Τέσσερα παιδιά νεκρά μέσα σε λίγες ημέρες στη Γαλλία

Η πιο δραματική υπενθύμιση του κινδύνου ήρθε στα τέλη Ιουνίου από τη Γαλλία.

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Στις 22 Ιουνίου δύο παιδιά, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους στην Καρπεντρά. Η εισαγγελία διευκρίνισε ότι τα ακριβή αίτια διερευνώνται, με τον καύσωνα να αποτελεί την επικρατέστερη εκδοχή. Euronews

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 25 Ιουνίου, ένα τρίχρονο αγόρι βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο έξω από το σπίτι της οικογένειάς του στο Σεν-Γκρατιέν, στα προάστια του Παρισιού.

Ακολούθησε ένα βρέφος 18 μηνών στη Μασσαλία. Το παιδί εντοπίστηκε αναίσθητο και με υπερθερμία σε αυτοκίνητο στο πάρκινγκ της πανεπιστημιούπολης La Timone. Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, αλλά τελικά κατέληξε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φέρεται να είχε ξεχαστεί στο όχημα από γονέα που πήγε στην εργασία του. Ήταν το τέταρτο παιδί που πέθανε μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία εκείνη την εβδομάδα. HuffPost

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Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καταγραφεί μέχρι τις 14 Ιουλίου 2026 συνολικά 12 θάνατοι παιδιών από θερμοπληξία μέσα σε οχήματα. Από το 1998 έχουν χάσει τη ζωή τους 1.055 παιδιά, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων NoHeatstroke.org.

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Τα πρόσφατα περιστατικά με σκύλους

Στις 3 Ιουλίου δύο σκυλιά πέθαναν αφού, σύμφωνα με την αστυνομία, αφέθηκαν για περίπου μία ώρα μέσα σε αυτοκίνητο έξω από εστιατόριο στο Σισέρο της Ιντιάνα. Το ένα βρέθηκε νεκρό, ενώ το δεύτερο μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική και υποβλήθηκε σε ευθανασία λόγω της κατάστασής του. Η ιδιοκτήτρια συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορία για κακοποίηση ζώων. People

Στο Νιου Τζέρσεϊ, δύο αστυνομικοί σκύλοι, ο Rip και ο Boomer, πέθαναν στις 29 Μαΐου μέσα σε υπηρεσιακό όχημα. Σύμφωνα με την εισαγγελία, είχαν παραμείνει επί επτά ώρες με κλειστά παράθυρα, χωρίς λειτουργία του κινητήρα και χωρίς κατάλληλο αερισμό. Η νεκροψία έδειξε ως πιθανότερη αιτία την υπερθερμία, ενώ στις 8 Ιουλίου ασκήθηκαν κατηγορίες στον υπεύθυνο αστυνομικό. NBC Philadelphia

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