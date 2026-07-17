Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα εισέρχεται από το Σάββατο σε ένα τετραήμερο έντονης ζέστης, με τις θερμοκρασίες να κορυφώνονται την Κυριακή και τη Δευτέρα φτάνοντας τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως «μίνι καύσωνα», διευκρινίζοντας ότι δεν θα έχει την ένταση και τη διάρκεια των πρόσφατων θερμών κυμάτων στη Δυτική Ευρώπη.

Από την Τρίτη αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας από τα βορειοδυτικά, ενώ η σύγκρουση των αερίων μαζών ενδέχεται να προκαλέσει έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες και μπουρίνια.

Παράλληλα, παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρότητας και των ανέμων που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

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Η Ελλάδα μπαίνει από το Σάββατο σε ένα τετραήμερο έντονης ζέστης, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να κορυφώνεται την Κυριακή και τη Δευτέρα. Σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα αναμένονται θερμοκρασίες 40 έως 41 βαθμών, ενώ η ζέστη θα επιμείνει και την Τρίτη, πριν αρχίσει η σταδιακή αποκλιμάκωση από τα βορειοδυτικά.

Κεντρικό πρόσωπο της αποψινής πρόγνωσης είναι ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επιστημονικό στέλεχος του meteo.gr, ο οποίος μίλησε στη HuffPost, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να βιώσει όσα προηγήθηκαν στη Δυτική Ευρώπη.

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Λαγουβάρδος: Το Ελ Νίνιο δεν επηρεάζει παντού με τον ίδιο τρόπο

Ο Κώστας Λαγουβάρδος επισήμανε ότι το Ελ Νίνιο αποτελεί παγκόσμιο κλιματικό φαινόμενο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επηρεάζει άμεσα και με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του πλανήτη ή ότι κάθε θερμή έξαρση στη Μεσόγειο μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε αυτό.

Όπως εξήγησε, από το Σαββατοκύριακο η χώρα μας θα έχει ένα τετραήμερο αυξημένης ζέστης, με τοπικές θερμοκρασίες 40-41 βαθμών, το οποίο μπορεί να περιγραφεί ως «μίνι καύσωνας». Δεν θα έχει, όμως, ούτε τη διάρκεια ούτε την ένταση του κύματος που δοκίμασε τη Δυτική Ευρώπη.

«Προφανώς, εμείς την έχουμε γλιτώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά στη HuffPost.

Η επισήμανσή του συμβαδίζει με την τελευταία ενημέρωση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία το Ελ Νίνιο ενισχύεται, αλλά οι επιπτώσεις του διαφοροποιούνται σημαντικά από περιοχή σε περιοχή και η προγνωστική βεβαιότητα για την Ευρώπη παραμένει μικρότερη.

Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο – Ισχυρό μελτέμι και τοπικές μπόρες στα βόρεια

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Το βράδυ της Παρασκευής ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Πρόσκαιρες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να επιμείνουν μέχρι νωρίς το βράδυ στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, κυρίως γύρω από ορεινές περιοχές. Ένα πέρασμα με διάσπαρτες βροχές ή ηλεκτρικές εκκενώσεις δεν αποκλείεται και από τη Θεσσαλονίκη.

Η θερμοκρασία τη νύχτα θα υποχωρήσει στους 20-26 βαθμούς, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα και στα παραθαλάσσια θα παραμείνει τοπικά στους 27-29 βαθμούς.

Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τα 6-7. Το κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα παραμείνουν ταραγμένα, απαιτώντας προσοχή από μικρά σκάφη, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν με 3-5 μποφόρ.

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Για την Παρασκευή ισχύει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, σε Αττική, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Εύβοια και Κορινθία, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Σάββατο 18 Ιουλίου – Αρχίζει το θερμό τετραήμερο

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και, σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37-38 βαθμούς και τοπικά, κυρίως στα δυτικά και κεντρικά, τους 39. Στις Κυκλάδες θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα στους 34-36.

Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5-6. Το Ιόνιο θα είναι γενικά ήρεμο έως λίγο ταραγμένο, ενώ στο κεντρικό Αιγαίο θα διατηρηθεί μέτριος κυματισμός. Αυξημένη θα παραμείνει η επικινδυνότητα για πυρκαγιές λόγω ζέστης, ξηρότητας και ανέμων.

Αθήνα – Έως 38 βαθμούς το Σάββατο

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Στην Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς. Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν με 2-4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5.

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Το meteo.gr προβλέπει περίπου 37 βαθμούς την Κυριακή, 38 τη Δευτέρα και έως 39 την Τρίτη. Οι νυχτερινές θερμοκρασίες στο κέντρο θα παραμένουν κοντά στους 28-30 βαθμούς, εντείνοντας τη θερμική επιβάρυνση.

Θεσσαλονίκη – Ζέστη, αλλά μακριά από τα 40άρια

Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ενισχυόμενοι πρόσκαιρα το απόγευμα.

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Την Κυριακή αναμένονται περίπου 35 βαθμοί και τη Δευτέρα και την Τρίτη έως 36. Από την Τετάρτη η πτώση θα γίνει νωρίτερα αισθητή στη Βόρεια Ελλάδα.

Κυριακή 19 Ιουλίου – Τα πρώτα 40άρια

Η Κυριακή θα είναι μία από τις δύο δυσκολότερες ημέρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38-40 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τοπικά τους 41 σε Θεσσαλία, Δυτική Στερεά, εσωτερικό Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

Στα νησιά αναμένονται 31-35 βαθμοί, με υψηλότερες τιμές στην Ανατολική Ρόδο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, με 3-5 μποφόρ στο Αιγαίο και 2-4 στο Ιόνιο. Οι θάλασσες θα είναι καλύτερες για ταξίδια σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο, όμως η εξασθένηση του ανέμου θα επιτείνει τη ζέστη στο εσωτερικό της χώρας.

Δευτέρα 20 Ιουλίου – Η κορύφωση στους 40-41 βαθμούς

Η Δευτέρα αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα του κύματος. Θερμοκρασίες 40-41 βαθμών προβλέπονται στη Θεσσαλία, στη Δυτική Στερεά, σε πεδινές περιοχές της Μακεδονίας και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Στις παραθαλάσσιες περιοχές και στα νησιά η θερμοκρασία θα κυμανθεί κυρίως μεταξύ 32 και 36 βαθμών.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι, 2-4 μποφόρ στα ηπειρωτικά και 3-5 στο Αιγαίο. Οι θάλασσες θα είναι ήρεμες έως λίγο ταραγμένες.

Ο Θοδωρής Κολυδάς χαρακτηρίζει το διήμερο Κυριακής–Δευτέρας ως το διάστημα με τη μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση, χωρίς να αποκλείει τιμές πάνω από τους 40 βαθμούς στις ευάλωτες πεδινές περιοχές.

Τρίτη 21 Ιουλίου – Παραμένει η ζέστη, αρχίζει η πτώση στα βόρεια

Στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί στους 34-37 βαθμούς. Στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, όμως, η ζέστη θα επιμείνει, με 38-40 και πιθανώς τοπικά 41 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους-βορειοδυτικούς, με 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 5. Οι θάλασσες θα παραμείνουν γενικά κατάλληλες για ταξίδια, με μέτριο κυματισμό στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Προς το απόγευμα αυξάνεται η πιθανότητα τοπικής αστάθειας στα βόρεια ορεινά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε κεραυνούς και ξαφνικές ριπές ανέμου.

Τετάρτη 22 Ιουλίου – Πτώση από τα βορειοδυτικά, αλλά με κίνδυνο μπουρινιών

Την Τετάρτη η ψυχρότερη αέρια μάζα θα αρχίσει να επηρεάζει περισσότερο τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, όπου η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά. Στα ανατολικά και νότια, πάντως, η ζέστη ενδέχεται να επιμείνει με 37-39 βαθμούς, ενώ στην Αττική δεν αποκλείεται πρόσκαιρα ακόμη και τοπικό 40άρι, ανάλογα με τη διεύθυνση των ανέμων.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι η σύγκρουση της ψυχρότερης αέριας μάζας με τη θερμή που θα έχει προηγηθεί μπορεί να προκαλέσει έντονη αστάθεια, καταιγίδες, μπουρίνια και πιθανές χαλαζοπτώσεις από την Τετάρτη και μετά. Η συγκεκριμένη εξέλιξη χρειάζεται επανεκτίμηση, καθώς η ακριβής έκταση των φαινομένων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η πρόγνωσή του κάνει λόγο για απότομη αλλαγή μετά τον μίνι καύσωνα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και βορειοδυτικούς 4-6 μποφόρ, ενώ κοντά στις καταιγίδες οι ριπές μπορεί να είναι ισχυρότερες. Έτσι, μετά το τετραήμερο της ζέστης, ο βασικός κίνδυνος θα μετατοπιστεί από τη θερμική καταπόνηση στα ξαφνικά και έντονα φαινόμενα.