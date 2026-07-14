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Σε «κόκκινο» συναγερμό έχει τεθεί η Ιταλία που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα που θα κορυφωθεί αύριο Τετάρτη 14/7 με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 45 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπως την ενδοχώρα της Σαρδηνίας. Το τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα στην Ιταλία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και το σαββατοκύριακο.

Στους 45°C την Τετάρτη το θερμόμετρο

Σήμερα, σε ανώτατο επίπεδο επιφυλακής βρίσκονται το Τορίνο, η Περούτζια, η Φλωρεντία και η Μπρέσια. Αύριο, Τετάρτη, οι πόλεις «σε κόκκινο συναγερμό» θα φτάσουν τις εννέα.

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Στη Φλωρεντία η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και στη Ρώμη τους 39 βαθμούς, με πολύ υψηλή υγρασία καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

L'Italia boccheggia sotto l'ennesima cappa di calore. 🌡️🥵 Durerà ancora alcuni giorni e colpirà tutte le regioni. 40°C e oltre sono alla portata sulle regioni meridionali.⚠️



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Στο Μπέργκαμο, έξω από το Μιλάνο, σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος, εξαιτίας της συνεχούς χρήσης κλιματιστικών.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από σήμερα αναμένεται σημαντική αύξηση της αφρικανικής σκόνης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ιταλίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η σκόνη αναμένεται να εγκλωβίσει τη ζέστη και την υγρασία, συμβάλλοντας στη διατήρηση της θερμοκρασίας σε υψηλά επίπεδα.