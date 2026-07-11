Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Θλίψη έχει σκεπάσει τη γειτονική μας Ιταλία, καθώς ο πασίγνωστος τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών.

Ο Πεπίνο Ντι Κάπρι, του οποίο το πραγματικό του όνομα ήταν Τζουζέπε Φαγιέλα και είχε γεννηθεί στο νησί Κάπρι της Ιταλίας, στις 27 Ιουλίου του 1939. Ο τραγουδιστής ιοθέτησε το ψευδώνυμο με το οποίο έχει καριέρα από τον τόπο καταγωγής του.

Advertisement

Advertisement

Ο Πεπίνο Ντι Κάπρι την δεκαετία του 1960 είχε ήδη αναδειχθεί σε ένα από τα γνωστότερα ονόματα της ιταλικής μουσικής, με πολλά γνωστά τραγούδια. Κάποια από αυτά ήταν τα εξής: «Roberta», «Champagne», και «Let’s twist again».

Ο σπουδαίος ερμηνευτής είχε καταφέρει να κερδίσει 2 φορές στο φεστιβάλ τραγουδιού του Σαν Ρέμο.

Ο Πεπίνο Ντι Κάπρι είχε ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό και εμφανίστηκε στην Αθήνα το 1967, μαζί με τους Rockers του, στην περίφημη Ταράτσα του Χίλτον. Εκεί τραγουδούσε ακόμη και στα ελληνικά τη «Μελαγχολία του Σεπτέμβρη», μία από τις επιτυχίες που σφράγισαν τη μεγάλη άνθηση του ιταλικού τραγουδιού στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’60.

Ο Πεπίνο Ντι Κάπρι είχε ξεκινήσει την καριέρα του σε ηλικία μόλις 5 ετών, τραγουδώντας για τους Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονταν στο Κάπρι.

Πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση πριν από έναν χρόνο, μαζί με τον γιο του, Εντοάρντο, και το συγκρότημα «Capri Rockers», ενώ πρόσφατα η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai είχε αφιερώσει ειδική σειρά στην καλλιτεχνική του πορεία, με τον τίτλο «Champagne».