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Οι αρχές απέδωσαν στον δράστη την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με προμελέτη, καθώς ο ίδιος φέρεται να αναζητούσε έναν εύκολο στόχο.

Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις, παραμένοντας πλέον εκτός κινδύνου για τη ζωή του.

Ο δράστης κρατείται στις φυλακές Σαν Βιτόρε, ενώ ο εισαγγελέας ζήτησε την προφυλάκισή του λόγω της επικινδυνότητάς του και του κινδύνου επανάληψης της πράξης.

Οι δηλώσεις του συλληφθέντος μετά τη σύλληψή του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της παρέμβασης του Ματέο Σαλβίνι.

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Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε σε μπαρ στο Μιλάνο, με δράστη έναν 22χρονο από τη Γκαμπόν, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε περίπου 20 φορές έναν 55χρονο άνδρα χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, ο Λαμίν Σαϊντιλί, που γεννήθηκε στο Κονελιάνο Βένετο, εισήλθε στο κατάστημα φορώντας μαύρη κουκούλα τύπου μπαλακλάβα, πλησίασε αθόρυβα το θύμα από πίσω και του επιτέθηκε με μαχαίρι συνολικού μήκους 21 εκατοστών, χτυπώντας τον στο κεφάλι, τον λαιμό, το στήθος και την κοιλιά.

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Μετά τη σύλληψή του, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς: «Το απόλαυσα. Μόλις βγω, θα το ξανακάνω». Ο εισαγγελέας ζήτησε την προφυλάκισή του για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικαλούμενος κίνδυνο διαφυγής και επανάληψης παρόμοιας πράξης.

Το θύμα, που βρισκόταν στο μπαρ μαζί με τον πατέρα του για πρωινό, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα, όπου υποβλήθηκε σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, οι γιατροί εκτιμούν ότι βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει σταθερή βελτίωση. Ο 22χρονος κρατείται στη φυλακή Σαν Βιτόρε και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Εισαγγελέας: «Είχε σχεδιάσει να σκοτώσει έναν εύκολο στόχο»

Οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν στον 22χρονο την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με τις επιβαρυντικές περιστάσεις της προμελέτης και του ασήμαντου κινήτρου. Σύμφωνα με την έρευνα, ο νεαρός φέρεται να βγήκε στον δρόμο έχοντας αποφασίσει να σκοτώσει το πρώτο άτομο που θα θεωρούσε «εύκολο στόχο».

Στο αίτημα για την επικύρωση της σύλληψής του επισημαίνεται ότι είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κουκούλα τύπου μπαλακλάβα και έφερε μαχαίρι με δίκοπη λεπίδα, στοιχείο που, κατά τις αρχές, ενισχύει το σενάριο της προμελετημένης επίθεσης.

Οι εισαγγελείς αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στη φερόμενη δήλωσή του μετά τη σύλληψη: «Το απόλαυσα. Μόλις βγω, θα το ξανακάνω», την οποία θεωρούν ενδεικτική της επικινδυνότητάς του.

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Σαλβίνι: «Να μη βγει ποτέ από τη φυλακή»

Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση του αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης και επικεφαλής της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι.

Parole allucinanti. Si è divertito e lo rifarebbe? Che non esca più dal carcere allora! pic.twitter.com/ijDpquWQRx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 5, 2026

«Σοκαριστικά λόγια. Το απόλαυσε και θα το έκανε ξανά; Τότε να μη βγει ποτέ από τη φυλακή», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο 22χρονος στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του.

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