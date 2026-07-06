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Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής στο λεκανοπέδιο, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Οι έλεγχοι διήρκεσαν από τις 29 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου 2026 και κάλυψαν όλη την Αττική, με τη συμμετοχή ομάδων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. και υπηρεσιών της Τροχαίας.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 29.029 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν 254 παραβάσεις και να συλληφθούν 11 οδηγοί που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l. Παράλληλα, καταγράφηκαν 8.417 επιπλέον παραβάσεις, όπως υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας.

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Πηγή: astynomia.gr

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακινητοποιήθηκαν 789 οχήματα, εκ των οποίων 101 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.286 άδειες οδήγησης και 391 άδειες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αντιστοιχούν σε ποσοστό μόλις 0,87%, στοιχείο που αναδεικνύει την εκτεταμένη παραβατικότητα στους δρόμους.

Πηγή: astynomia.gr

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και το επόμενο διάστημα, όπως τονίζεται από τις αρχές.

(Με πληροφορίες από astynomia.gr)