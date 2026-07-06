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Την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του 63χρονου αδελφού του άνδρα, σωρός του οποίου βρέθηκε τυλιγμένη με σεντόνια νωρίς το βράδυ της Κυριακής, μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτι, διέταξαν οι δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος του θύματος επήλθε από παθολογικά αίτια και όχι από εγκληματική ενέργεια. Ο αδελφός του όμως, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, αποφάσισε να κρατήσει στο διαμέρισμα το θύμα.

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Όταν οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από ενοίκους της πολυκατοικίας στο Παγκράτι για την έντονη δυσοσμία και πήγαν στο σημείο, προκειμένου να ερευνήσουν το περιστατικό, ο 63χρονος τους επιτέθηκε. Έτσι του πέρασαν χειροπέδες και θα κατηγορηθεί μεταξύ άλλων και για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση του νόμου περί όπλων. Σύμφωνα με τους γείτονες των δύο αδελφών, οι άντρες αντιμετώπιζαν χρόνια ψυχολογικά προβλήματα.