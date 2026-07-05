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Στην προσαγωγή ενός 63χρονου προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής οι αστυνομικοί, προκειμένου να εξετάσουν την πιθανή εμπλοκή του στον θάνατο του αδελφού του, με τον οποίο έμεναν μαζί σε διαμέρισμα της οδού Αστυδάμαντος, στο Παγκράτι.

Το απόγευμα ένοικοι της πολυκατοικίας κάλεσαν στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλαν ότι από το σπίτι των αδελφών έβγαινε μια έντονη δυσοσμία. Οι ένστολοι που πήγαν στο διαμέρισμα βρήκαν τον 63χρονο και τη σορό του αδελφού του σε προχωρημένη σήψη, τυλιγμένη με σεντόνια. Ιατροδικαστής εχει κληθεί στο σημείο, προκειμένου να διενεργήσει την αυτοψία και να διαπιστώσει εάν ο θανατος προήλθε από εγκληματική ενέργεια ή όχι.

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Οι ένοικοι της πολυκατοικίας δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι τα δύο αδέλφια αντιμετώπιζαν χρόνια ψυχολογικά προβλήματα.