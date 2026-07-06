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Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα ευρήματα που παρουσιάζει το Meteo για τις καταστροφές που προέκυψαν λόγω των δασικών πυρκαγιών που ξέσπασαν στην Ελλάδα τα τελευταία εννιά χρόνια.

Το 38% των δασών της Αττικής έχει καεί τα τελευταία 9 χρόνια

Με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στην Οινόη, τα στοιχεία επικαιροποιήθηκαν και ανέδειξαν μία θλιβερή πραγματικότητα: Από το 2017 μέχρι και το 2025, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 στρέμματα σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

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Πηγή: ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ

Η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής (χωρίς την περιοχή της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου) είναι 2.500.000 στρέμματα, οπότε τα τελευταία 9 έτη το 28% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές.

Πηγή: ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ

Στην Περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία εννέα χρόνια έχουν καεί περίπου 465.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 38% της επιφάνειας των δασών, σημειώνει το Meteo.