Μεγάλα ύψη βροχής άφησε η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου 2025. Στον χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνεται η κατανομή του συνολικού αθροιστικού υετού από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου έως και το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι οκτώ σταθμοί που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά το ίδιο διάστημα.

Όπως προκύπτει, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στη Θάσο, όπου έπεσαν 123 χιλιοστά βροχής. Σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας, όπου αρκετοί σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν υψηλές τιμές. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 14 σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν συνολική βροχόπτωση άνω των 100 χιλιοστών στο τετραήμερο.

Αναλυτικά ο καιρός την Κυριακή, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές θα ενταθούν ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στα δυτικά και βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το απόγευμα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις που το βράδυ θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές θα ενταθούν ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το βράδυ και από τα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το βράδυ αυξημένες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.