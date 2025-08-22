Credits: Meteo - Χάρτης που δείχνει τη διαφορά θερμοκρασίας εδάφους πάνω από την Πάτρα

Δορυφορικά δεδομένα από δύο διαφορετικές περιόδους αποτυπώνουν επιπτώσεις στο μικροκλίμα της Πάτρας, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της προηγούμενης εβδομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, το meteo και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ανέλυσε δεδομένα από δύο διαφορετικές μέρες, με παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Η πρώτη μέρα από την οποία αναλύθηκαν τα δεδομένα ήταν η 27η Ιουλίου, πριν τις καταστροφικές πυρκαγιές, ενώ η δεύτερη μέρα ήταν η 20η Αυγούστου, λίγες μέρες μετά.

Advertisement

Advertisement

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν διαφοροποιήσεις ως προς την θερμοκρασία εντός των ορίων της καμένης έκτασης. Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, στις καμένες εκτάσεις οι θερμοκρασίες ήταν αυξημένες κατά 10-12 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τις αντίστοιχες πριν από την πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα.

Στην περιοχή πάνω από την Πάτρα, κοντά στα Κάτω Συχαινά, η θερμοκρασία αυξήθηκε από 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το meteo, η απώλεια της βλάστησης φαίνεται πως είχε ισχυρή επίδραση στην ενεργειακή ισορροπία της περιοχής.

🌳🔥 Η απώλεια δασικής βλάστησης αυξάνει τις θερμοκρασίες εδάφους: Ανάλυση δορυφορικών δεδομένων μετά τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην περιοχή της Πάτρας



🔗 https://t.co/7POaqhniVK pic.twitter.com/0dUKvYCEJh — meteo.gr – Ο καιρός (@meteogr) August 22, 2025