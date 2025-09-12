Τρομερά μειωμένα σε σχέση με το παρελθόν εμφανίζονται να είναι τόσο τα αποθέματα στη λίμνη του Μόρνου, όσο και η έκταση της ίδιας της λίμνης.

Το Παρατηρητήριο της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου του meteo, απαθανάτισε στις 9 Σεπτεμβρίου την λίμνη και φαίνεται να έχει τη μικρότερη έκταση των τελευταίων χρόνων, από το 2014 και έπειτα. Συγκεκριμένα, η σημερινή έκταση της είναι 8,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όταν πέρσι έφτανε τα 11,4 τ.χ. και το 2023 τα 15,3 τ.χ.

Αποθέματα νερού

Μαζί με τη συρρίκνωση της έκτασης του Μόρνου, συμπίπτει και μείωση των αποθεμάτων του ταμιευτήρα της λίμνης. Συγκρίνοντας τον φετινό Σεπτέμβριο με τον περσινό, παρατηρείται μείωση 42%. Για την ακρίβεια, φέτος υπάρχουν 193 εκατομμύρια κυβικά νερού, από τα 328 εκατομμύρια κυβικά νερού που μετρήθηκα το 2024.

ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ

Ο ρόλος της χιονοκάλυψης

Το Παρατηρητήριο παρουσιάζει επίσης την πορεία της χιονοκάλυψης στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την λίμνη. Η έκταση της χιονοκάλυψης στα βουνά της περιοχής τον χειμώνα του 2025 ήταν κατά 20% μειωμένη σε σχέση με τον μέσο όρο 2005-2024. Μάλιστα, το 65% των ημερών του χειμώνα που μας πέρασε σημειώθηκε μικρότερη έκταση χιονοκάλυψης σε σχέση με την περίοδο 2005-2024.

ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ