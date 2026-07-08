Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρχές της Βαρένα επιβάλλουν πρόστιμα έως 200 ευρώ στους τουρίστες που κυκλοφορούν στο χωριό φορώντας μόνο μαγιό ή χωρίς μπλούζα.

Η δημοτική αρχή περιορίζει επίσης τα οργανωμένα γκρουπ στα 25 άτομα και απαγορεύει τη χρήση μεγάφωνων για την αποφυγή του συνωστισμού.

Τα νέα μέτρα στοχεύουν στη διαφύλαξη της αυθεντικότητας του χωριού και στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων της περιοχής.

Οι κάτοικοι αποδέχονται τα περιοριστικά μέτρα, θεωρώντας απαραίτητη την ευπρεπή ενδυμασία κατά την κυκλοφορία στους δημόσιους χώρους και τα καταστήματα.

Πολλές ιταλικές πόλεις εφαρμόζουν αντίστοιχες πρακτικές για να διαχειριστούν τις αρνητικές συνέπειες που προκαλεί ο ολοένα και αυξανόμενος μαζικός τουρισμός.

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Πρόστιμα που φτάνουν έως 200 ευρώ επιβάλλουν οι Αρχές στη Βαρένα, ένα γραφικό χωριό στη λίμνη Κόμο, βάζοντας τέλος στις εμφανίσεις των τουριστών με μαγιό ή χωρίς μπλούζα.

Η Βαρένα, η οποία μετρά περίπου 650 μόνιμους κατοίκους, δέχεται κάθε χρόνο ένα ολοένα και μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών, γεγονός που οδήγησε τη δημοτική αρχή να λάβει μέτρα, με στόχο να διαφυλαχθεί η αυθεντικότητα του χωριού και να διασφαλιστεί η ηρεμία των κατοίκων.

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«Nα είσαι ντυμένος αξιοπρεπώς»

Στο πλαίσιο αυτό, η κυκλοφορία χωρίς μπλούζα ή με μαγιό επιτρέπεται μόνο στις παραλίες της λίμνης και στις βόλτες με σκάφος, ενώ οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα από 50 έως 200 ευρώ.

Παράλληλα, τα οργανωμένα γκρουπ περιορίζονται στα 25 άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα στενά, πλακόστρωτα σοκάκια του χωριού, ενώ απαγορεύτηκε και η χρήση μεγάφωνων από τους ξεναγούς.

«Η Βαρένα είναι ένα υπέροχο χωριό και είμαστε περήφανοι που υποδεχόμαστε κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο», δήλωσε ο δήμαρχος Μάουρο Μαντσόνι (Mauro Manzoni) και πρόσθεσε: «Ωστόσο, η ποιότητα ζωής των κατοίκων μας δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό του μαζικού τουρισμού».

Σύμφωνα με τον Guardian, τα μέτρα εφαρμόζονται εδώ και λίγες ημέρες και φαίνεται ότι έχουν γίνει αποδεκτά από τους κατοίκους, ιδιαίτερα ο κανόνας για την ενδυμασία.

«Στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όταν περπατάς στο χωριό και μπαίνεις σε καταστήματα, εστιατόρια, εκκλησίες ή στην πλατεία, πρέπει να είσαι ντυμένος αξιοπρεπώς», είπε ένας ιδιοκτήτης καταστήματος στο τηλεοπτικό δίκτυο TGCom24 του Mediaset.

Ένας άλλος σχολίασε: «Ήταν καιρός, πρόκειται για ένα σωστό μέτρο. Το σημαντικό τώρα είναι να διασφαλιστεί η εφαρμογή του».

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Σημειώνεται ότι πολλά χωριά και πόλεις της Ιταλία έχουν λάβει παρόμοια μέτρα στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν τις συνέπειες του υπερτουρισμού.

Το 2022, ο τότε δήμαρχος του Σορέντο είχε επιβάλει βαριά πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης, κάνοντας λόγο για συμπεριφορά που έβλαπτε την εικόνα της. Αντίστοιχα στο κοσμοπολίτικο Πορτοφίνο στη Λιγουρία, οι Αρχές απαγόρευσαν το 2023 τις selfies σε συγκεκριμένα σημεία και δημιούργησαν ζώνες όπου οι τουρίστες δεν επιτρέπεται να στέκονται για πολλή ώρα, ώστε να μειωθεί ο συνωστισμός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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