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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην Ιταλία ο ξυλοδαρμός μετανάστη από τον επιχειρηματία Τζουζέπε Μπαρμπόνι που είναι και μέλος του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον», το οποίο συστάθηκε πριν από λίγους μήνες.

Σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στο διαδίκτυο, ο Μπαρμπόνι εμφανίζεται πρώτα να μιλά σε έντονο τόνο με μετανάστη ο οποίος εμποδίζει την κίνηση των αυτοκινήτων στην πόλη Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο.

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Έπειτα από λίγο, ο επιχειρηματίας και πρωταθλητής πολεμικών τεχνών ρίχνει τον αλλοδαπό στο έδαφος, τον ακινητοποιεί και αρχίζει να τον γρονθοκοπεί, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο πρόσωπο και πετώντας τον, στο τέλος, στην άκρη του πεζοδρομίου.

«Ο Ιρακινός αυτός ενοχλεί εδώ και μήνες την πόλη και το τελευταίο εικοσιτετράωρο δημιούργησε χάος», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τζουζέπε Μπαρμπόνι μετά την επίθεση.

Η μεγάλη πλειονότητα του ιταλικού Τύπου αναφέρθηκε με επικριτικά σχόλια στο βίαιο αυτό συμβάν, το οποίο καταδίκασε, μεταξύ των άλλων, και ο κεντροδεξιός δήμαρχος του Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο, ο Νικόλα Μοτσόνι. «Λαμβάνουμε αποστάσεις από τέτοιου είδους γεγονότα, η αυτοδικία δεν αποτελεί την σωστή επιλογή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα «Εθνικό Μέλλον», με επικεφαλής τον απόστρατο στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, μεταξύ των άλλων τάσσεται υπέρ του υποχρεωτικού επαναπατρισμού των παράτυπων μεταναστών,έχει έρθει σε ανοικτή αντιπαράθεση με την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και θεωρεί την γυναικοκτονία «μια δολοφονία σαν όλες τις άλλες». Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, σε αυτή την φάση λαμβάνει το 6,2% της πρόθεσης ψήφου.

Πηγή: AΠΕ ΜΠΕ