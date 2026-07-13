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Δόκιμοι αξιωματικοί της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Μόντενα, που βρίσκονταν στην περιοχή, βούτηξαν στο νερό και απεγκλώβισαν με ασφάλεια τον οδηγό του οχήματος.

Ο διασωθείς οδηγός παρελήφθη από πληρώματα έκτακτης ανάγκης για να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, ενώ οι Καραμπινιέροι διενεργούν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, εξήρε δημόσια την αυτοθυσία και τον επαγγελματισμό των δοκίμων για την άμεση επέμβασή τους στη διάσωση της ανθρώπινης ζωής.

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Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Ιουλίου 2026 στην Τεργέστη της Ιταλίας, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε στη θάλασσα, εγκλωβίζοντας τον οδηγό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:15, στην περιοχή της πλατείας Unità d’Italia. Τη στιγμή του ατυχήματος, στην πόλη βρίσκονταν δόκιμοι αξιωματικοί της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Μόντενα, οι οποίοι πραγματοποιούσαν εκπαιδευτική επίσκεψη. Χωρίς να χάσουν χρόνο, έσπευσαν στο σημείο και βούτηξαν στη θάλασσα για να προσφέρουν βοήθεια.

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Questa mattina a Trieste, durante una visita in città, alcuni militari in servizio presso l'#AccademiaMilitare di Modena sono intervenuti senza esitazione dopo aver assistito a un drammatico incidente: un'auto è precipitata in mare in Piazza Unità d'Italia con il conducente a… pic.twitter.com/3hjm6Arm9n — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) July 12, 2026

Με συντονισμένες κινήσεις, οι δόκιμοι έφτασαν στο όχημα που βυθιζόταν και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, μεταφέροντάς τον με ασφάλεια στην ακτή. Εκεί τον παρέδωσαν στα πληρώματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, τα οποία του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες πριν από τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού Υπουργείου Άμυνας στην πλατφόρμα X, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Την ίδια ώρα, οι Καραμπινιέροι διεξάγουν έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τα αίτια που οδήγησαν το όχημα να εκτραπεί και να καταλήξει στη θάλασσα.

Η άμεση επέμβαση των νεαρών αξιωματικών απέσπασε τα εύσημα της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο, εξήρε την αυτοθυσία, την εκπαίδευση και το αίσθημα ευθύνης που επέδειξαν οι δόκιμοι, υπογραμμίζοντας ότι ενήργησαν αυθόρμητα, θέτοντας σε προτεραιότητα τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.

Όπως τόνισε, τέτοιες πράξεις εκφράζουν την ουσία της στρατιωτικής αποστολής, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην εκπλήρωση του καθήκοντος, αλλά επεκτείνεται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Παράλληλα, τους ευχαρίστησε δημόσια για την ανιδιοτελή προσφορά τους.

Σύμφωνα με το ιταλικό Υπουργείο Άμυνας, η γενναία στάση των δοκίμων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των αρχών που καλλιεργούνται στη Στρατιωτική Ακαδημία της Μόντενα, όπως το θάρρος, η αυταπάρνηση και η προσήλωση στην προσφορά προς την κοινωνία, αξίες που συνοδεύουν τους μελλοντικούς αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς και του Σώματος των Καραμπινιέρων.