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Η πρωτοβουλία επιδιώκει την καταγραφή της εξάπλωσης του είδους, ενώ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

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Με στόχο να περιορίσουν την εξάπλωση του λαγοκέφαλου, ενός από τα πιο επιβλαβή εισβολικά είδη που έχουν εμφανιστεί στις ελληνικές θάλασσες, αλιείς από όλη τη χώρα συμμετέχουν από αύριο (20/6) στον «1ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Αλιείας Λαγοκεφάλου», σύμφωνα με το thesspost.gr.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον ψαρά Μιχάλη Καρποδίνη από τη Ρόδο, ο οποίος κάλεσε επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος που απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα και προκαλεί ζημιές στην αλιεία. Ο διαγωνισμός αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

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Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει μέτρα για τον περιορισμό του πληθυσμού του λαγοκέφαλου, ακόμη και το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου για την αλίευσή του, στα πρότυπα αντίστοιχων προγραμμάτων που εφαρμόζονται στην Κύπρο.

Η εξάπλωση του είδους έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία τα τελευταία χρόνια, με βίντεο από αλιεύσεις λαγοκέφαλων να πλημμυρίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας την αυξανόμενη παρουσία του στις θάλασσες της Μεσογείου και της Ελλάδας.

Ο διαγωνισμός ξεκινάει αύριο, 20 Ιουνίου και λήγει στις 30 Αυγούστου. Οι συμμετέχοντες θα φωτογραφίζουν τους λαγοκέφαλους που ψαρεύουν και θα αναρτούν τη φωτογραφία στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Μιχάλη Καρποδίνη στο Facebook, λαμβάνοντας έτσι μέρος στην κλήρωση για δώρα από διάφορα καταστήματα αλιείας. Τα δώρα, θα είναι συμβολικά, καθώς πραγματικός στόχος του διαγωνισμού είναι οι καθαρές θάλασσες.

«Νικητές θα είμαστε όλοι μας», αναφέρει ο ίδιος στο ΤhessPost.gr. Μέσα από τη δράση αυτή, θα γίνει και μια άτυπη χαρτογράφηση του είδους, ώστε να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις περιοχές όπου έχει φτάσει.

«Ανυπόφορο πρόβλημα τα τελευταία 4 χρόνια»

«Προσπαθούμε να αναδείξουμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα, γιατί φυσικά δεν είναι δυνατόν οι ερασιτέχνες ψαράδες να καθαρίσουν όλη τη θάλασσα από τους λαγοκέφαλους. Ήδη χιλιάδες έχουν απαντήσει ότι θα συμμετάσχουν, όχι μόνο ψαράδες αλλά και απλός κόσμος. Στη Ρόδο, το πρόβλημα είναι τρομερό, έχει ξεκινήσει από το 2004.

Πηγή: iSTOCK

Και τότε είχαμε πρόβλημα και τα ψαρεύαμε, αλλά δεν ξέραμε ακριβώς τι είναι αυτό το ψάρι που πιάναμε. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια όμως, έχει γίνει ανυπόφορο. Έχουμε ζημιές στον εξοπλισμό, υπάρχουν επιθέσεις σε ανθρώπους σε Ρόδο, Κάρπαθο και Σύμη. Το να τρομάζουμε και να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, δεν είναι και ό,τι καλύτερο», σημειώνει ο ψαράς.

«Βλέπουμε μείωση στα ψάρια μας»

Κατά τον κ. Καρποδίνη, αισθητές είναι οι επιπτώσεις από την δράση του λαγοκέφαλου στην ιχθυοπανίδα της θαλάσσιας περιοχής της Ρόδου. «Βλέπουμε μείωση στα δικά μας τα ψάρια, ο λαγοκέφαλος τρώει τα πάντα. Από όστρακα, χταπόδια, καλαμάρια, μέχρι και σφυρίδες, ροφούς, φαγκριά… Οτιδήποτε βρεθεί μπροστά του το εξαφανίζει και δεν σταματάει μέχρι να το τελειώσει», εξηγεί.

(Με πληροφορίες από thesspost.gr)