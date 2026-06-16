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Με αφορμή την αυξανόμενη εμφάνιση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει προειδοποίηση προς τους πολίτες, επισημαίνοντας τους κινδύνους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο είδος και παρέχοντας βασικές οδηγίες πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού.

Ο λαγοκέφαλος περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη (τετροδοτοξίνη), γεγονός που τον καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνο ακόμη και για κατανάλωση, καθώς καμία του περιοχή δεν θεωρείται ασφαλής λόγω της άνισης κατανομής της τοξίνης στο σώμα του.

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Παρότι το δάγκωμα δεν είναι τοξικό, τα δυνατά σαγόνια του, που θυμίζουν ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς και έντονη αιμορραγία.

Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνιστά:

• Άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε τοπικά αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού.

• Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος ψηλά.

• Αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια, το τραύμα από το δάγκωμα, θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό, ίσως κι ράμματα αν το τραύμα είναι βαθύ.

• Σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή η αιμορραγία είναι έντονη, οι πολίτες θα πρέπει να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ (166) ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης (112), παρέχοντας τις κατάλληλες Πρώτες Βοήθειες μέχρι την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας.

Πηγή: iSTOCK

Εξάπλωση και ανησυχία για τον λαγοκέφαλο στις ελληνικές θάλασσες

Η παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, που καταγράφηκε για πρώτη φορά το 2013, προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία, με αναφορές για επιθετικές συμπεριφορές προς λουόμενους από την Κρήτη έως την Αττική. Περιστατικά έχουν σημειωθεί σε παραλίες της Σαρωνίδας, της Βάρκιζας, της Βούλας και της Βουλιαγμένης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σοβαροί τραυματισμοί από δαγκώματα.

Φωτο αρχείου – Πηγή: EUROKINISSI

Ο λαγοκέφαλος, είδος που προέρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα, εξαπλώθηκε μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και ευνοήθηκε από την αύξηση της θερμοκρασίας και την υπεραλίευση. Πρόκειται για ψάρι με ισχυρά δόντια και νευροτοξίνη (τετροδοτοξίνη), ιδιαίτερα επικίνδυνο αν καταναλωθεί, αλλά και ικανό να προκαλέσει τραυματισμούς.

Εισβολικό είδος και επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η έλλειψη φυσικών εχθρών έχει επιτρέψει την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή του, με επιπτώσεις τόσο στη θαλάσσια ζωή όσο και στην αλιεία, καθώς καταστρέφει δίχτυα και μειώνει τους πληθυσμούς άλλων ψαριών.