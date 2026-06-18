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Το είδος είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση λόγω της ισχυρής νευροτοξίνης τετροδοτοξίνης που περιέχει, η οποία δεν αδρανοποιείται με το μαγείρεμα.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών εκτιμά ότι οι ετήσιες ζημιές ανά αλιευτικό σκάφος ανέρχονται κατά μέσο όρο στις 8.500 ευρώ.

Οι ψαράδες ζητούν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό του πληθυσμού του, ενώ ερευνητές εξετάζουν τρόπους αξιοποίησής του για την παραγωγή ιχθυαλεύρων ή λιπασμάτων.

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Δεν είναι απλώς ένα ακόμη ξενικό είδος που πέρασε στη Μεσόγειο από τη Διώρυγα του Σουέζ. Ο λαγοκέφαλος, το επιστημονικά γνωστό Lagocephalus sceleratus, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επικίνδυνους εισβολείς των ελληνικών θαλασσών: καταστρέφει δίχτυα, τρώει αλιεύματα, εξαφανίζει εμπορικά είδη και, κυρίως, δεν μπορεί να καταναλωθεί από τον άνθρωπο, καθώς περιέχει τετροδοτοξίνη, μια νευροτοξίνη που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Οι ψαράδες δεν μιλούν πλέον για ένα περιστασιακό πρόβλημα. Μιλούν για καθημερινή απώλεια εισοδήματος. Καταγράφονται εικόνες μισοφαγωμένων ψαριών πάνω στα καΐκια, δίχτυα γεμάτα τρύπες και επαγγελματίες αλιείς που λένε ότι κάθε χρόνο η κατάσταση γίνεται χειρότερη.

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Άλλοι ψαράδες μιλούν για δίχτυα που μετά από λίγες ημέρες στη θάλασσα γίνονται άχρηστα, για σκοινιά κομμένα, για ψάρια μισοφαγωμένα πριν καν φτάσουν στο λιμάνι.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο λαγοκέφαλος τρώει ψάρια. Είναι ότι τρώει σχεδόν τα πάντα: ψάρια, καρκινοειδή, καλαμάρια, σουπιές και άλλα κεφαλόποδα. Μελέτη για τη διατροφή του είδους στα νερά της Κρήτης εντόπισε στο στομάχι του 38 διαφορετικά είδη ψαριών και ασπόνδυλων, ενώ οι ερευνητές κατέγραψαν και κατάποση τμημάτων αλιευτικού εξοπλισμού. Αυτό σημαίνει ότι ο λαγοκέφαλος δεν προκαλεί μόνο οικολογική πίεση, αλλά και άμεση οικονομική ζημιά στην παράκτια αλιεία.

Οι επιπτώσεις μετρώνται πλέον σε χρήμα. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, εκτίμησε ότι οι απώλειες για κάθε αλιευτικό σκάφος φτάνουν κατά μέσο όρο περίπου τις 8.500 ευρώ τον χρόνο, ποσό που περιλαμβάνει ζημιές στον εξοπλισμό, απώλεια αλιευμάτων και πρόσθετη εργασία για επισκευές. Σε επιστημονική μελέτη για τις μικρές παράκτιες αλιείες σε Κρήτη και Ιόνιο, οι ερευνητές καταγράφουν ότι οι αρνητικές επιπτώσεις είναι πολύ πιο έντονες στην Κρήτη, όπου το είδος εμφανίζεται σε μεγαλύτερη αφθονία και αναγκάζει τους ψαράδες να αλλάζουν πρακτικές.

Οι ψαράδες ζητούν μέτρα περιορισμού του πληθυσμού, ακόμη και πρόγραμμα επιδότησης για στοχευμένη αλίευση, όπως έχει εφαρμοστεί στην Κύπρο. Το αίτημα είναι σαφές: να πάψει ο λαγοκέφαλος να θεωρείται απλώς «παράπλευρη απώλεια» της κλιματικής αλλαγής και να αντιμετωπιστεί ως απειλή για την επιβίωση της μικρής αλιείας.

Ο λαγοκέφαλος πρωτοκαταγράφηκε στα ελληνικά νερά το 2005, κοντά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Προέρχεται από τον Ινδο-Ειρηνικό και την Ερυθρά Θάλασσα και πέρασε στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, όπως πολλά λεγόμενα «λεσσεψιανά» είδη. Η άνοδος της θερμοκρασίας της Μεσογείου δημιουργεί πιο φιλικές συνθήκες για τέτοια θερμόφιλα είδη, επιταχύνοντας την εξάπλωσή τους προς τα δυτικά.

Τα χαρακτηριστικά του τον κάνουν εύκολα αναγνωρίσιμο αλλά και επικίνδυνο. Έχει επιμήκες σώμα, ασημογκρίζα ράχη με μαύρες κηλίδες, λευκή κοιλιά και μια χαρακτηριστική ασημένια γραμμή στα πλευρά. Το στόμα του διαθέτει ενωμένα, πολύ αιχμηρά δόντια. Συνήθως φτάνει τα 40 έως 60 εκατοστά, όμως μπορεί να μεγαλώσει πολύ περισσότερο: διεθνείς βάσεις και μελέτες καταγράφουν μέγιστο μήκος έως 110 εκατοστά και μέγιστο δημοσιευμένο βάρος έως 9 κιλά, με μεγάλα δείγματα να έχουν αναφερθεί σε ελληνικά νερά, κυρίως στα Δωδεκάνησα.

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Για τον άνθρωπο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μόνο το δάγκωμα, αλλά η κατανάλωση. Ο λαγοκέφαλος περιέχει τετροδοτοξίνη, μια ισχυρή νευροτοξίνη που εντοπίζεται κυρίως σε όργανα όπως ήπαρ, έντερο, ωοθήκες και δέρμα, αλλά δεν θεωρείται ασφαλές κανένα μέρος του ψαριού. Η τοξίνη δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα, την κατάψυξη, το πάστωμα ή το κάπνισμα. Τα συμπτώματα μπορούν να ξεκινήσουν με μούδιασμα στα χείλη και στο στόμα, να εξελιχθούν σε ναυτία, ζάλη, παράλυση και, σε βαριές περιπτώσεις, αναπνευστική ανεπάρκεια, καρδιακές αρρυθμίες ή κυκλοφορική κατάρρευση. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο· η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική και απαιτεί άμεση νοσοκομειακή φροντίδα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η εμπορική του αξιοποίηση για ανθρώπινη κατανάλωση απαγορεύεται. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά προϊόντων αλιείας που προέρχονται από δηλητηριώδη ψάρια της οικογένειας Tetraodontidae, στην οποία ανήκουν οι λαγοκέφαλοι. Το Ελληνικό Δίκτυο για τα Υδρόβια Ξενικά Είδη του ΕΛΚΕΘΕ τον χαρακτηρίζει μη βρώσιμο, τοξικό και δυνητικά θανατηφόρο.

Την ίδια στιγμή, ερευνητές αναζητούν τρόπους να μετατρέψουν το πρόβλημα σε διαχειρίσιμη λύση. Το ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα LagoMeal έχει εργαστεί πάνω σε διαδικασία αδρανοποίησης της τοξίνης, με στόχο τη μετατροπή του λαγοκέφαλου σε ιχθυάλευρο για ιχθυοτροφές. Άλλες πιθανές χρήσεις που εξετάζονται είναι λιπάσματα ή κομπόστ. Όμως μέχρι να υπάρξει ασφαλής και βιώσιμη εφαρμογή, οι ψαράδες συνεχίζουν να πληρώνουν το κόστος.

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Ο λαγοκέφαλος είναι, τελικά, κάτι περισσότερο από ένα τοξικό ψάρι. Είναι το σύμπτωμα μιας θάλασσας που αλλάζει. Η Μεσόγειος θερμαίνεται, τα ξενικά είδη πολλαπλασιάζονται και η μικρή ελληνική αλιεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής. Για τους επιστήμονες, είναι βιολογική εισβολή. Για τους ψαράδες της Κρήτης, είναι πολύ πιο απλό: λιγότερα ψάρια, σκισμένα δίχτυα, περισσότερα έξοδα και ένα επάγγελμα που παλεύει να κρατηθεί ζωντανό.