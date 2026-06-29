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Ένας 15χρονος μαθητής από το 5ο Γυμνάσιο στο Παλαιό Φάληρο κατέκτησε την πρώτη θέση σε διαγωνισμό για «κυνήγι» λαγοκέφαλων, πιάνοντας συνολικά 158 τοξικά ψάρια.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο 10ήμερης δράσης που οργανώθηκε τις τελευταίες μέρες, ο νεαρός απέσπασε το πρώτο βραβείο στην παιδική κατηγορία χάρη στις απίστευτες επιδόσεις του.

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«Δύο χρόνια πριν έπιασα τον πρώτο λαγοκέφαλο. Ήξερα από μικρή ηλικία ότι βλάπτουν τη φύση», ανέφερε ο 15χρονος μαθητής. Ο νεαρός αποκάλυψε ότι κατάφερε να αλιεύσει συνολικά 158 λαγοκέφαλους στον Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας.

«Την τελευταία φορά που πήγα για ψάρεμα έπιασα 158 λαγοκέφαλους», είπε, διευκρινίζοντας ότι: «Μπορείς να τον αγγίξεις, δεν θα πάθεις δηλητηρίαση εάν δεν έχεις πληγή».

Εμπνευστής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι ο Μιχάλης Καρποδίνης, ερασιτέχνης αλιέας και σεφ από την Ρόδο, ο οποίος υποστήριξε ότι το «κυνήγι» λαγοκέφαλων θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 30 Αυγούστου. Κάθε εβδομάδα κάνουμε κληρώσεις. Υπάρχουν κατηγορίες για αλιεία από την ακτή, από σκάφος, ενώ έχουμε και την παιδική κατηγορία, στην οποία κέρδισε ο φίλος μας, ο Γιάννης», τόνισε.