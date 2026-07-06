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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής, 5 Ιουλίου, στην πλαζ της Πάτρας, όταν μία 64χρονη λουόμενη όπως καταγγέλλει, δέχθηκε δάγκωμα στο λαιμό από λαγοκέφαλο.

Η γυναίκα πριν προλάβει να αντιδράσει, δέχθηκε δάγκωμα από το ψάρι, στον λαιμό της και μάλιστα κοντά στην καρωτίδα της.

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Αμέσως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, όπου εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο για το συγκεκριμένο δάγκωμα που δέχθηκε.

«Ήταν μαζί με μία άλλη κυρία που και εκείνη είδε το ψάρι και μας περιέγραψε το συμβάν. Αντιμετωπίσαμε άμεσα την πληγή στον λαιμό και χορηγήσαμε αντιτετανικό και αντιβίωση» δήλωσε ο διευθυντής του Κέντρου υγείας, στο Flamis.gr