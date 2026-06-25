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Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε δέσμη μέτρων για τη στήριξη του αλιευτικού κλάδου, μεταξύ των οποίων και την εφαρμογή προγράμματος για την εξαλίευση του λαγοκέφαλου, με αμοιβή που φτάνει τα 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού.

Το συγκεκριμένο σχέδιο πρόκειται να εφαρμοστεί πιλοτικά στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, προκαλώντας αντιδράσεις από αλιείς άλλων περιοχών της χώρας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια συνάντησης των αρμόδιων φορέων με εκπροσώπους του κλάδου, αρκετοί αλιείς αποχώρησαν εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους μετά την παρουσίαση των μέτρων.

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Άμεση οικονομική στήριξη και προστασία εισοδήματος

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επαγγελματιών αλιέων ανακοινώθηκαν:

Επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου στα 0,16€ το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο.

Επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου στα 0,12€ το λίτρο για Ιούνιο.

Η μέγιστη καθαρή αμοιβή για εξαλίευση του λαγοκέφαλου στα 5,33€ το κιλό. Η συγκεκριμένη τιμή ανέρχεται στο +52% υψηλότερη καθαρή αμοιβή σε σχέση με την Κύπρο.

Όπως επισημαίνεται, τα μέτρα αυτά στοχεύουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους των αλιευτικών δραστηριοτήτων, στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Οι αλλαγές στη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Σύμφωνα με το υπουργείο, η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική οφείλει να προσφέρει ουσιαστικά εργαλεία στους επαγγελματίες του κλάδου, βασιζόμενη σε τρεις βασικούς άξονες:

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Άρση απαγόρευσης χρηματοδότησης μηχανών: Στόχος αυτού του μέτρου είναι να μειωθεί το λειτουργικό κόστος και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του στόλου.

Εκσυγχρονισμός σκαφών: Με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχουν πιο ασφαλή, αποδοτικά και ανθεκτικά σκάφη απέναντι στα καύσιμα, την κλιματική πίεση και το μεμονωμένο θαλάσσιο χώρο.

Ανανέωση γενεών: Αυτό αποσκοπεί στο να γίνουν προσαρμογές στην εθνική νομοθεσία, ώστε ο κλάδος να προσελκύσει νέους επαγγελματίες.

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Μέσω αυτών των παρεμβάσεων επιδιώκεται η δημιουργία ενός πιο βιώσιμου αλιευτικού στόλου, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και η στήριξη των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών.

Κανόνες, εκπροσώπηση και ίσοι όροι στην αγορά

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη θεσμική θωράκιση του κλάδου και στη διαμόρφωση σαφούς πλαισίου λειτουργίας.

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν:

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Εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα: Σχέδιο νόμου, ώστε αλιείς να εκπροσωπούνται ανά εργαλείο περιφέρειες και εθνικά όργανα, όπως το Συμβούλιο Αλιείας.

Νέοι κανόνες για την ερασιτεχνική αλιεία: Μητρώο και υποχρέωση καταγραφής παραγωγής, ώστε να περιορισθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η παράνομη διακίνηση.

Εξορθολογισμός αμοιβής σκοπού: Η αργία να επιβάλλεται μόνο σε υποτροπή βάσει συστήματος μορίων και σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

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Οι παρεμβάσεις αυτές, σύμφωνα με το υπουργείο, αποσκοπούν στη διασφάλιση ίσων όρων στην αγορά και στην αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση των επαγγελματιών αλιέων.

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