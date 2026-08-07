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Ένα μήνυμα προς όσους ανησυχούν για την παρουσία λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες θέλησε να στείλει η Μαρίνα Βερνίκου, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Η φωτογράφος εμφανίζεται στο βίντεο με το μαγιό της, έχοντας μόλις βγει από τη θάλασσα και κρατώντας έναν λαγοκέφαλο. Με αφορμή την παρουσία του συγκεκριμένου είδους στα ελληνικά νερά, θέλησε να καθησυχάσει όσους φοβούνται να κολυμπήσουν.

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Όπως ανέφερε, η εμφάνιση ενός λαγοκέφαλου δεν αποτελεί λόγο για να αποφεύγει κανείς τη θάλασσα. Αν κάποιος συναντήσει το ψάρι, το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσει απόσταση και να μην επιχειρήσει να το αγγίξει ή να το ενοχλήσει.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα. Απλώς, αν δείτε έναν λαγοκέφαλο, δεν τον πιάνουμε με γυμνά χέρια, δεν τον ενοχλούμε και φυσικά δεν τον τρώμε. Τον παρατηρούμε από απόσταση και συνεχίζουμε το μπάνιο μας κανονικά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Βερνίκου στο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.