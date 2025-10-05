Το «Αμοργόραμα», την πρωτοβουλία του Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού που στοχεύει στη βιώσιμη αλιεία μέσω της αποχής των μελών του κατά την περίοδο αναπαραγωγής (τους μήνες Απρίλιο και Μάιο) αλλά και την εναλλακτική χρήση των καϊκιών για τον καθαρισμό των ακτών, εκθείασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανοιχτή συζήτηση που είχε με αλιείς του νησιού.

«Απαιτεί μεγάλη γενναιότητα και θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας», είπε ο πρωθυπουργός εξηγώντας ότι «oι ίδιοι οι ψαράδες αναγνώρισαν το πρόβλημα που προκαλεί η υπεραλίευση και πρότειναν λελογισμένους περιορισμούς προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιώσιμη αλιεία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πολύ μεγάλα πάρκα, τονίζοντας ότι «μεγάλο προσωπικό στοίχημα να προστατεύσουμε το 30% των χωρικών μας υδάτων πριν από το 2030».

Ανέδειξε επίσης τη σημασία των ελέγχων διευκρινίζοντας όμως ότι στόχος δεν είναι η αύξηση των περιορισμών αλλά να πειστούν οι ίδιοι οι ψαράδες και σε άλλα μέρη να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία. Όπως είπε, οι περιορισμοί που θα εφαρμοστούν θα βοηθήσουν στην αύξηση των ψαριών, κάτι που υπενθύμισε ότι διαπιστώθηκε και κατά την περίοδο του κορονοϊού ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης αλλά με όρους βιωσιμότητας.

Σημείωσε τη σημασία της εκπαίδευσης της επόμενης γενιάς στο κρίσιμο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, υπογράμμισε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα βοηθήσει στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών στο νησί και στην αύξηση της τουριστικής κίνησης ενώ μίλησε και για την ανάγκη τήρησης των κανόνων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και από την άλλη πλευρά του Αιγαίου αλλά και για την προοπτική που ανοίγεται προκειμένου να υπάρξει μία περιβαλλοντική συνεργασία με την Τουρκία.

Σημαντικό μέρος του «Αργοράματος» είναι η προσπάθεια καθαρισμού των ακτών που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από την ξηρά, με τα αλιευτικά σκάφη που δεν θα εργάζονται κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Αλιείς Αμοργού: «Η θάλασσα είναι το σπίτι μας»

«Κανείς ψαράς δεν μπορεί να φανταστεί τη θάλασσα άδεια» ήταν η φωνή αγωνίας που εξέφρασαν οι αλιείς που συζήτησαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τονίζοντας ότι «η θάλασσα είναι το σπίτι μας». Όπως εξήγησαν, αυτό που τους ώθησε να προχωρήσουν στην πρωτοβουλία «Αμοργόραμα» ήταν το ενδιαφέρον τους για την επόμενη μέρα και η συνέχεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. «Κλείνοντας μία περιοχή, είναι μία επένδυση για το μέλλον» ανέφεραν μεταξύ άλλων προσθέτοντας ότι στην περιοχή που θα εφαρμοστούν οι περιορισμοί, θα αυξηθούν τα ψάρια.

Στην εκδήλωση που έγινε στην Αιγιαλεία της Αμοργού παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης.