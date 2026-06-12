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Ο 32χρονος σύζυγος που κακοποιούσε και βίαζε τη σύζυγό του στον Ωρωπό προφυλακίστηκε, με τη γυναίκα του, όμως, να παίρνει πίσω όλα όσα είπε και να τον υπερασπίζεται. Μία μέρα μετά τη σοκαριστική κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία, η σύζυγος ισχυρίστηκε ότι είπε βλακείες πάνω στα νεύρα της.

Προφυλακιστέος ο 32χρονος

«Εγώ πάνω στα νεύρα μου είπα δύο βλακείες. Δεν υπάρχει ξυλοδαρμός, δεν υπάρχει τίποτα. Οικογενειακά, βλακείες είναι, σαν ζευγάρι δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Εγώ είπα ό,τι να ‘ναι, αλλά όχι ότι υπάρχει ξυλοδαρμός και ανέβαζε στα social media και όλα αυτά δεν… δεν… δεν υπάρχουν», είπε στο δελτίο ειδήσεων του Alpha.

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«Πάντα ήταν πολύ βίαιος με άπειρα περιστατικά ξυλοδαρμού»

Βέβαια, στην κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία περιέγραψε αναλυτικά το δράμα της. Υπενθυμίζουμε ότι είχε καταγγείλλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση και πως δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με τους ξυλοδαρμούς της

«Άρχισα να φωνάζω “βοήθεια”, με έσυρε από τα μαλλιά στο σαλόνι, μετά με πήγε στο μπάνιο. Εγώ άρχισα να φωνάζω βοήθεια. Μου έκλεινε το στόμα και προσπαθούσε να με στραγγαλίσει. Εδώ και τέσσερα χρόνια είμαι κλεισμένη, παρά τη θέλησή μου, στο σπίτι.

Πάντα ήταν πολύ βίαιος με άπειρα περιστατικά ξυλοδαρμού. Με έχει χτυπήσει με το λουρί του σκύλου στο πόδι, με έχει κάψει στη μέση με μαγειρικό σκεύος, μου έχει καρφώσει στο πόδι κατσαβίδι. Από τα Χριστούγεννα και μετά άρχισε να με βγάζει γυμνές φωτογραφίες και να τις στέλνει σε άγνωστα άτομα, χωρίς τη θέλησή μου. Τις ανέβαζε σε site ερωτικού περιεχομένου».

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Alpha, ο 32χρονος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγος τον κατήγγειλε, επειδή τον ζηλεύει.

Η μαρτυρία της γειτόνισσας

Στην κάμερα του ΑΝΤ1 μίλησε μια γειτόνισσα του ζευγαριού. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, όταν του έκανε παρατήρηση για τον τρόπο συμπεριφοράς στη γυναίκα του, εκείνος φέρεται να της απάντησε «Δεν είναι δικό σου θέμα. Μην ασχολείσαι».

«Γενικότερα η συμπεριφορά του δεν είναι σωστή απέναντι στη γυναίκα του όταν τους έχω δει. Μένουν τα τελευταία δύο χρόνια εδώ, η συμπεριφορά του γενικότερα δεν είναι σωστή. Αυτός είναι γύρω στα τριάντα. Έχει ένα αγοράκι μικρό. Κάποια στιγμή έξω από τον φούρνο της είχε συμπεριφερθεί της κοπέλας πάρα πολύ άσχημα.

Μεταξύ σοβαρού και αστείου του είπα “ξέρεις κάτι φίλε μου, δεν είναι συμπεριφορά αυτή απέναντι στην κοπέλα”. Μου είπε ότι “εσένα δεν σε απασχολεί το θέμα”. “Σαφώς” του λέω “και δεν με απασχολεί, αλλά είμαι γυναίκα και εκνευρίζομαι αφάνταστα όταν βλέπω αυτού του είδους τις συμπεριφορές”.

Την τραβούσε και της μιλούσε άσχημα και η κοπέλα έφυγε προς τον δρόμο. Αυτός την ακολούθησε. Μετά τους έχασα, αλλά την άλλη μέρα το πρωί ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν έδειχναν κάτι δηλαδή. Το Σάββατο το βράδυ την κοπέλα την είδα στην παραλία να κλαίει και μάλιστα κυκλοφορούσε και με ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες.