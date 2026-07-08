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Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση.

Ο δικαστής Λούις Κάπλαν ενέκρινε την καταβολή του ποσού, το οποίο περιλαμβάνει την αρχική αποζημίωση και τους τόκους, μετά την άρνηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να εξετάσει την έφεση.

Οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησαν αναστολή της πληρωμής υποστηρίζοντας ότι η δωρεά των χρημάτων από την Κάρολ θα καθιστούσε αδύνατη την ανάκτησή τους.

Ο πρώην πρόεδρος έχει καταδικαστεί σε επιπλέον αποζημιώσεις από άλλα δικαστήρια για παρόμοιες υποθέσεις δυσφήμισης, ενώ ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά όλες τις καταγγελίες της πρώην δημοσιογράφου.

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Δικαστήριο της Νέας Υόρκης διέταξε σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταβάλει αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στην αρθρογράφο Ε.Τζιν Κάρολ, στο πλαίσιο μιας αγωγής που εκδικάστηκε το 2023, στην οποία οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον Ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση της πρώην δημοσιογράφου.

Ο περιφερειακός δικαστής Λούις Κάπλαν του Μανχάταν διέταξε να καταβληθούν περίπου 5,8 εκατομμύρια δολάρια στην πρώην συνεργάτιδα του περιοδικού Elle, ποσό που αντιστοιχεί στα 5 εκατομμύρια της αρχικής αποζημίωσης, συν τους τόκους. Τα χρήματα ήταν κατατεθειμένα σε καταπιστευματικό λογαριασμό, μέχρι να εκδικαστεί η έφεση που είχε υποβάλει ο Τραμπ. Το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε στις 29 Ιουνίου να εξετάσει την υπόθεση.

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BREAKING: A federal judge in New York has ordered President Trump to pay a $5 million judgment plus almost $800,000 in interest owed to E. Jean Carroll after a jury held him liable for sexually abusing and defaming her. https://t.co/jyD7DF3EH0 pic.twitter.com/sKlgoFSlPP — ABC News (@ABC) July 8, 2026

Αργά το βράδυ της Τρίτης οι δικηγόροι του Τραμπ είχαν καταθέσει αίτημα στο δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι η Κάρολ θα έπρεπε να περιμένει μέχρι να εξεταστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο η νέα προσφυγή του προέδρου για την ανατροπή της ετυμηγορίας.

Υποστήριζαν ότι ο πρόεδρος θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη και «μη ανακτήσιμη απώλεια» αν η Κάρολ υλοποιήσει την πρόθεσή της να δωρίσει τα χρήματα επειδή, εάν το κάνει, δεν θα είναι δυνατόν να ανακτηθούν στο μέλλον. Ισχυρίζονταν επίσης ότι αν επιτρεπόταν στην Κάρολ να εισπράξει τα χρήματα αλλά στη συνέχεια το Ανώτατο Δικαστήριο δεχόταν να επανεξετάσει την υπόθεση, αυτό θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη του κοινού στη δικαιοσύνη, σε μια περίοδο που οι υποστηρικτές του Τραμπ εκφράζουν «ανησυχίες για πολιτικά υποκινούμενη εργαλειοποίηση του νομικού συστήματος».

Ο Τραμπ υπέβαλε αίτημα νωρίτερα σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας να επανεξεταστεί η έφεσή του. Το Ανώτατο Δικαστήριο σπανίως εξετάζει εφέσεις τις οποίες έχει ήδη απορρίψει.

Η Κάρολ, 82 ετών σήμερα, δίνει μάχη στα δικαστήρια εδώ και σχεδόν επτά χρόνια, από την ημέρα που κατηγόρησε τον 80χρονο Τραμπ ότι την βίασε γύρω στα 1996, στα δοκιμαστήρια ενός καταστήματος Bergdorf Goodman στο Μανχάταν.

Ο Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς της λέγοντας ότι είναι «απάτη», αρνήθηκε ότι την γνώριζε και υποστήριξε ότι εκείνη επινόησε την ιστορία για να πουλήσει τα απομνημονεύματά της.

Το 2022 οι ένορκοι επιδίκασαν στην Κάρολ 5 εκατομμύρια δολάρια για δυσφήμιση, αν και δεν έκριναν ότι την βίασε. Άλλο δικαστήριο, το 2024, διέταξε τον Τραμπ να πληρώσει στην Κάρολ 83,3 εκατομμύρια δολάρια λόγω των δηλώσεων που είχε κάνει σε βάρος της το 2019, κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ λέει ότι δικαιούται προεδρική ασυλία για εκείνη την υπόθεση. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ωστόσο το 2ο Εφετείο του Μανχάταν αρνήθηκε να ακυρώσει την πρωτόδικη απόφαση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ