Η νεαρή παίκτρια του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Θεσσαλονίκη.

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Παίκτρια του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ αποχαιρέτισε τη νεαρή αθλήτρια του «Δικεφάλου του Βορρά» με μία συγκινητική ανάρτηση, αναφέροντας ότι η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού που είχε όλη τη ζωή μπροστά της.

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Το συγκινητικό αντίο του ΠΑΟΚ

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.



Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.



Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:



Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.



Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.



Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.



Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία



Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει… Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».