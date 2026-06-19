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Ο ΠΑΟΚ, μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή.

Φαβορί για την θέση του Ρουμάνου, εμοιαζε ο Μαρίνο Πούσιτς, ωστόσο, η περίπτωση του Ολλανδοκροάτη τεχνικού «πάγωσε», καθώς οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά βρισκόντουσαν σε προχωρημένες επαφές με άλλον τεχνικό. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον Ιταλό πρώην τεχνικό της Οσασούνα, Αλέσιο Λίσι.

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Ο 40χρονος τεχνικός κάθισε στον πάγκο της ισπανικής ομάδας τη φετινή σεζόν, μετρώντας 11 νίκες, 9 ισοπαλίες και 18 ήττες σε 38 αγώνες, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην παραμονή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία.

Στο παρελθόν έχει καθίσει και στον πάγκο της Λεβάντε (2021-2022), αλλά και σε εκείνον της Μιράντες (2023-2025).

Πρόκειται για επιλογή και εισήγηση του Τεχνικού Διευθυντή, Αντελίνο Βεϊρίνια και του Αθλητικού Διευθυντή, Λέο Μάτος, οι οποίοι θεωρούν πως διαθέτει μεγάλη προοπτική και αποτελεί μία ιδιαίτερα αξιόλογη περίπτωση.

Ο Λίσι είναι ένας προπονητής που του αρέσει να εμπιστεύται τα νέα παιδιά και είναι ένας τεχνικός που επενδύει και δίνω χώρο στους νέους ποδοσφαιριστές.