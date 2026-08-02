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Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάρριψη 635 ουκρανικών drones, ενώ επλήγησαν εγκαταστάσεις της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πυρκαγιές σε κέντρα διανομής, επηρεάζοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα της εταιρείας και προκαλώντας οικονομικές επιβαρύνσεις.

Η ουκρανική πλευρά στοχεύει συστηματικά τις υποδομές της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Το Κίεβο επιδιώκει πλέον να πλήξει κρίσιμες εφοδιαστικές υποδομές βαθιά στο ρωσικό έδαφος για να αυξήσει το κόστος του πολέμου.

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Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις με drones σε διάφορες ρωσικές περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με Ρώσους περιφερειακούς αξιωματούχους. Ανάμεσα στους στόχους που επλήγησαν ήταν και αποθήκη της Wildberries, της μεγαλύτερης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν συνολικά 635 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα στη νύχτα.

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Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ακόμη μία εγκατάσταση της Wildberries δέχθηκε πλήγμα από drone μεγάλου βεληνεκούς, προκαλώντας εκτεταμένη πυρκαγιά σε κέντρο διανομής στην περιοχή Νοβοσεμιέικινο.

Ukraine's long-range drone campaign appears to have struck another Wildberries distribution center, this time in Novosyomyeikino, continuing a sustained effort to target Russia's largest e-commerce and logistics network. According to Russian officials, the strike ignited a fire… pic.twitter.com/5C2EdDS3UA August 2, 2026

Βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram και αποδίδεται στην επίθεση δείχνει τις εγκαταστάσεις να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες λίγο μετά την έκρηξη. Ωστόσο, η γνησιότητα του οπτικού υλικού δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Η Wildberries που αποτέλεσε στόχο, αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία και θεωρείται το αντίστοιχο της Amazon, διαθέτοντας εκτεταμένο δίκτυο αποθηκών και κέντρων διανομής σε όλη τη χώρα.

Η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η εταιρεία εξυπηρετεί, έστω και έμμεσα, τις ανάγκες της ρωσικής πολεμικής μηχανής, καθώς μέσω της πλατφόρμας της διακινούνται προϊόντα διπλής χρήσης και εξοπλισμός που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τις ένοπλες δυνάμεις. Η Μόσχα απορρίπτει τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Η συγκεκριμένη επίθεση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη ουκρανική εκστρατεία κατά των εγκαταστάσεων της Wildberries. Από τα μέσα Ιουλίου, περίπου 12 υποδομές της εταιρείας έχουν βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων με drones.

Σύμφωνα με ουκρανικές εκτιμήσεις, τα πλήγματα έχουν επηρεάσει περίπου το 10% της συνολικής επιχειρησιακής ικανότητας του δικτύου logistics της εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, η Wildberries φέρεται να έχει αναγκαστεί να ανακατευθύνει αποστολές, να καταβάλει αποζημιώσεις σε πελάτες και συνεργάτες και να αντιμετωπίσει σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις.

Η στρατηγική του Κιέβου φαίνεται να δίνει πλέον αυξημένη βαρύτητα όχι μόνο σε στρατιωτικούς στόχους κοντά στο μέτωπο, αλλά και σε οικονομικές και εφοδιαστικές υποδομές βαθιά στο ρωσικό έδαφος, επιδιώκοντας να αυξήσει το κόστος του πολέμου για τη Μόσχα και να δυσχεράνει τη λειτουργία κρίσιμων δικτύων μεταφορών και διανομής.