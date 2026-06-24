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«Ανακουφισμένη» και «δικαιωμένη» δήλωσε η Παναγιώτα Βλαντή για την αθώωσή της από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών μετά τη μήνυση από τον Γιώργο Κιμούλη για συκοφαντική δυσφήμιση.

Το δικαστήριο απάλλαξε από την κατηγορία την ηθοποιό. Μιλώντας στον Alpha δήλωσε πολύ χαρούμενη: «Ήμουν όλη ημέρα στο δικαστήριο, ήταν δύσκολη ημέρα για όλους μας. Κάποια στιγμή θα βγάλω κάποια ανακοίνωση».

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Η μήνυση είχε να κάνει με δηλώσεις της το 2023 για κακοποιητικές συμπεριφορές του Γιώργου Κιμούλη προς συνεργάτες της. Ο κ. Κιμούλης είχε κάνει λόγο στην κατάθεσή του για «δολοφονία χαρακτήρα» και οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης της φήμης του.