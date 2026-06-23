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Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, κρίνοντας ότι η ηθοποιός μετέφερε πληροφορίες που θεωρούσε αληθείς χωρίς να έχει δόλο.

Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι οι δηλώσεις της αποτελούσαν στήριξη σε συναδέλφους της και όχι προσωπικές καταγγελίες ή κατασκευασμένα περιστατικά.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κιμούλης υποστήριξε ότι οι δημόσιες αναφορές έπληξαν ανεπανόρθωτα την επαγγελματική και προσωπική του υπόληψη.

Στη δίκη κατέθεσε η Δώρα Χρυσικού, περιγράφοντας δικά της βιώματα από συνεργασία με τον ηθοποιό, ενώ τη διαδικασία παρακολούθησε και η Ζέτα Δούκα.

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Με την αθώωση της Παναγιώτας Βλαντή ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης συκοφαντικής δυσφήμισης που είχε κινήσει σε βάρος της ο Γιώργος Κιμούλης, με αφορμή δημόσιες δηλώσεις της ηθοποιού σχετικά με καταγγελλόμενες κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο του θεάτρου.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία είχε ζητήσει την απαλλαγή της κατηγορουμένης, κρίνοντας ότι δεν προέκυψε η ύπαρξη δόλου εκ μέρους της. «Η κατηγορούμενη μετέφερε γεγονότα και πληροφορίες που θεωρούσε αληθή, χωρίς να αποδεικνύεται ότι γνώριζε πως ήταν ψευδή», ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός στην αγόρευσή της.

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Κατά την απολογία της, η Παναγιώτα Βλαντή υποστήριξε ότι οι τοποθετήσεις της δεν αποτελούσαν προσωπικές καταγγελίες, αλλά αναφορά σε όσα είχε πληροφορηθεί από συναδέλφους της. «Δεν επινόησα τίποτα και δεν κατασκεύασα κανένα περιστατικό. Εξέφρασα τη στήριξή μου σε ανθρώπους που είχαν μιλήσει για δύσκολες εμπειρίες», ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι οι δηλώσεις της βασίστηκαν κυρίως σε όσα της είχε εκμυστηρευτεί η Δώρα Χρυσικού, ενώ τόνισε πως αισθάνθηκε υποχρέωση να στηρίξει συναδέλφους που αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν τις εμπειρίες τους. «Δεν υπήρχε προσωπικό κίνητρο ούτε διάθεση να βλάψω κάποιον. Ενήργησα με βάση όσα πίστευα ότι ήταν αληθινά», σημείωσε.

Απαντώντας στις ερωτήσεις του δικαστηρίου, η Βλαντή υπογράμμισε ότι εμπιστεύθηκε τις καταγγελίες λόγω της αξιοπιστίας των προσώπων από τα οποία προέρχονταν. «Ο σεβασμός προς έναν καλλιτέχνη δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξετάζονται ή να καταγγέλλονται συμπεριφορές που προσβάλλουν άλλους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Κιμούλης, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι οι δημόσιες αναφορές σε βάρος του έπληξαν ανεπανόρθωτα την προσωπική και επαγγελματική του εικόνα. «Δέχθηκα μια άνευ προηγουμένου επίθεση στη φήμη και την υπόληψή μου», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια απαξίωσής του.

Καταθέτοντας ως μάρτυρας, η Δώρα Χρυσικού περιέγραψε περιστατικά που, όπως είπε, βίωσε κατά τη διάρκεια συνεργασίας της με τον ηθοποιό. «Για πολλά χρόνια οι άνθρωποι του χώρου φοβούνταν να μιλήσουν δημόσια, καθώς υπήρχε ανησυχία για τις επαγγελματικές συνέπειες», ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου.

Στο πλευρό της Παναγιώτας Βλαντή βρέθηκε και η Ζέτα Δούκα, η οποία παρακολούθησε τη διαδικασία, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή της στη συνάδελφό της.