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«Η διατήρηση και ενίσχυση της γλωσσικής μας κληρονομιάς αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις και ταυτόχρονα μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για το μέλλον της Ρωμιοσύνης», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος και ιδρυτής της PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης, μιλώντας το Σάββατο στη Μαράσλειο Σχολή της Πόλης, κατά την τελετή αποφοίτησης των μαθητών που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα «Ενίσχυση Εκπαίδευσης στην Πόλη – Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας 2025–2026»– δηλώνοντας πως το επόμενο στάδιο της πρωτοβουλίας έχει να κάνει με την προσθήκη δωρεάν μαθημάτων ελληνικών για τα παιδιά της ομογένειας της Κωνσταντινούπολης.

Όπως σημείωσε ο καταγόμενος από την Κωνσταντινούπολη επιχειρηματίας, οι κοινωνικές και δημογραφικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών έχουν διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον για την ομογένεια, με αποτέλεσμα η καθημερινή επαφή πολλών παιδιών με την ελληνική γλώσσα να είναι πλέον πιο περιορισμένη– κάτι που αναδεικνύει τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνομάθειας για τη διατήρηση της ταυτότητας, της γλώσσας και της πολιτιστικής συνέχειας της Ρωμιοσύνης. «Θέλουμε τα παιδιά να ξέρουν ελληνικά για να διατηρούν την ταυτότητά τους» υπογράμμισε ο κ. Νικολαΐδης, σημειώνοντας επίσης πως, ειδικά για την Ίμβρο, σχεδιάζεται επίσης η προσθήκη μαθημάτων τουρκικής γλώσσας. «Πιστεύουμε ότι η γνώση και των δύο γλωσσών ενισχύει τις προοπτικές των νέων και λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας, αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας…ηπαιδεία και η γλώσσα μπορούν να χτίσουν γέφυρες εκεί όπου άλλοι βλέπουν σύνορα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της PeopleCert, σημειώνοντας πως παράλληλα, σε επόμενη φάση σχεδιάζεται η ανάπτυξη προγραμμάτων STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), ώστε οι μαθητές της ομογένειας να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες αιχμής.

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Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Εκπαίδευσης στην Πόλη – Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας 2025–2026» αποτελεί εκπαιδευτική πρωτοβουλία της PeopleCert, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥ.Ρ.Κ.Ι.) Κατά τη σχολική χρονιά 2025–2026, περισσότεροι από 130 μαθητές των ομογενειακών σχολείων της Πόλης και της Ίμβρου συμμετείχαν στο πρόγραμμα, παρακολουθώντας συνολικά περισσότερες από 600 ώρες διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας. Οι μαθητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τον κύκλο σπουδών έλαβαν τις διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις LanguageCert, οι οποίες επιβεβαιώνουν το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας και γίνονται αποδεκτές σε περισσότερα από 3.000 πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς παγκοσμίως. Παράλληλα, αναγνωρίζονται σε περισσότερες από 100 χώρες. Οι απόφοιτοι του προγράμματος παρέλαβαν τα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά LanguageCert από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Αναφερόμενος γενικότερα στο μέλλον της ομογένειας στην Πόλη, ο κ. Νικολαΐδης έκανε την εκτίμηση πως, βλέποντας τι γίνεται την τελευταία τριετία, έχει σταματήσει η κατιούσα, «θεωρώ ότι υπάρχει σταθεροποίηση», με προοπτική για να «μπούμε στον κύκλο της αρετής». Αναφερόμενος στις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση του μέλλοντος της Ρωμιοσύνης στην Κωνσταντινούπολη, σημείωσε πως χρειάζεται η ενεργή στήριξη από την τουρκική και την ελληνική πολιτεία και η ενεργή εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, προσθέτοντας πως αναμένονται εξελίξεις μετά από συναντήσεις με την ελληνική και την τουρκική ηγεσία.

Σε γεύμα με δημοσιογράφους την Κυριακή, ο κ. Νικολαΐδης επεκτάθηκε περαιτέρω στο ζήτημα, εκτιμώντας πως η Πόλη «έχει ανέβει στην ελληνική ατζέντα». Αναφερόμενος στα δωρεάν μαθήματα αγγλικών – «σκοπός ήταν να φτιάξουμε μια καλή εξωσχολική διδασκαλία εξαιρετικής ποιότητας» είπε χαρακτηριστικά- και πλέον ελληνικών, σημείωσε πως «υπήρξε μια καχυποψία» για την οποία εξέφρασε την ελπίδα πως θα ξεπεραστεί, προσθέτοντας πως «τώρα με τα ελληνικά ταρακουνήσαμε λίγο την κατάσταση».

«Το ερώτημα είναι στο διάλειμμα τα παιδιά τι γλώσσα μιλάνε; Εγώ θέλω να μιλάνε ελληνικά» είπε χαρακτηριστικά, όσον αφορά στις διαπιστώσεις κατά την υλοποίηση του προγράμματος αγγλομάθειας που οδήγησαν στην πρωτοβουλία για τα μαθήματα ελληνικών. Όπως σημείωσε, το δημογραφικό των σχολείων έχει αλλάξει, καθώς υπάρχουν παιδιά από μεικτούς γαμούς, παιδιά της κοινότητας της Αντιόχειας, παιδιά από οικογένειες νεοφώτιστων χριστιανών κ.α., με αποτέλεσμα να είναι αρκετά τα παιδιά που μιλούν τουρκικά. Όσον αφορά στο πρόγραμμα των αγγλικών, υπογράμμισε πως θα συνεχιστεί, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία: «Το σηκώσαμε το αεροπλάνο…φέτος πιστεύω ότι θα έχουμε τα ίδια και περισσότερα παιδιά» πρόσθεσε.

Βράβευση του Αθ. Μαρτίνου με το βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» 2026

Το Σάββατο επίσης πραγματοποιήθηκε στη Μαράσλειο Σχολή και η απονομή του βραβείου «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» 2026 στον Εντιμολογιώτατο Άρχοντα Έξαρχο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και Ιδρυτή του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου, Αθανάσιο Μαρτίνο.

Το Βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος», το οποίο θεσπίστηκε από την PeopleCert με την ευγενή άδεια και την προσωπική ευλογία. του Οικουμενικού Πατριάρχη, απονέμεται σε προσωπικότητες που υπηρέτησαν διαχρονικά και ανιδιοτελώς τη Ρωμιοσύνη της Πόλης και συνέβαλαν ουσιαστικά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, της παιδείας, και των θεσμών της ομογένειας.

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Ο Αθανάδιος Μαρτίνος μέσα από τη διαχρονική στήριξή του σε εκπαιδευτικά, εκκλησιαστικά και κοινοτικά ιδρύματα, έχει συμβάλει στη διατήρηση, αναβάθμιση και αναζωογόνηση ιστορικών θεσμών της Ρωμιοσύνης. Από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και την Αστική Σχολή του Γαλατά έως το Ίδρυμα του Ιερού Ναού Παναγίας Πρωτοπόδων Ταταούλων και τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τενέδου, το έργο του δεν περιορίζεται στην αποκατάσταση κτιρίων και υποδομών, μα αποτελεί επένδυση στη διατήρηση της ιστορικής συνέχειας, της πνευματικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης της Ρωμιοσύνης.

Κατά την ομιλία του, η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στην πολυετή προσφορά του τιμωμένου, υπογραμμίζοντας ότι η συμβολή του υπήρξε καθοριστική για την αναβίωση και ενίσχυση θεσμών που συνδέονται άρρηκτα με την ιστορία, την παιδεία και την πνευματική ζωή της Ομογένειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, σημειώνοντας ότι, σχεδόν 130 χρόνια μετά την ανέγερση του εμβληματικού συγκροτήματός της, η Σχολή παραδίδεται σύντομα πλήρως ανακαινισμένη χάρη στη γενναιόδωρη δωρεά του ζεύγους Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου.

Αναφερόμενος στο πρόσωπο του κ. Μαρτίνου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι «δεν προσφέρει απλώς υλικά αγαθά, αλλά προσφέρει τον ίδιο του τον εαυτό», επισημαίνοντας ότι η προσφορά του αποτελεί ζωντανή έκφραση αλληλεγγύης, πίστης και έμπρακτης αγάπης προς τη Ρωμιοσύνη.

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Ο κ. Νικολαΐδης χαρακτήρισε τον Αθανάσιο Μαρτίνο ως έναν σύγχρονο εθνικό ευεργέτη, έναν άνθρωπο που συνεχίζει στην παράδοση των μεγάλων ευεργετών του Γένους, όπως ο Ζάππας και ο Ζωγράφος. Όπως σημείωσε, η αξία της προσφοράς του δεν βρίσκεται μόνο στα έργα που αποκαταστάθηκαν, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι κράτησε ζωντανούς θεσμούς που εξακολουθούν να εμπνέουν, να μορφώνουν και να υπηρετούν τη Ρωμιοσύνη.

Ο Αθανάσιος Μαρτίνος, παραλαμβάνοντας το bραβείο, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του για την τιμητική αυτή διάκριση, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη της Παιδείας και των θεσμών της Ρωμιοσύνης αποτελεί ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές. Αναφερόμενος στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντική για το Πατριαρχείο μας, για να έχουμε δυνατές ρίζες όχι μόνο τώρα, αλλά και στο μέλλον», ενώ σημείωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του Μαρίνα επιδιώκουν «να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι, ώστε ο θεσμός αυτός να είναι εδώ για πολλές ακόμη γενιές».

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