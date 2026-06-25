Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 23χρονη Βρετανίδα influencer Μπρουκ Τζορτζ κατηγορείται για την προμελετημένη ανθρωποκτονία του εραστή της στο Ντουμπάι και αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της θανατικής ποινής.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι έδρασε σε κατάσταση αυτοάμυνας, αφού ο άνδρας την κακοποιούσε επανειλημμένα και της είχε αφαιρέσει το διαβατήριο για να την εμποδίσει να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κατηγορούμενη συνελήφθη στο αεροδρόμιο στις 22 Ιουνίου, ενώ υποστηρίζει ότι υπέστη ταπεινωτική μεταχείριση κατά την κράτησή της από τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Η οργάνωση Detained in Dubai ζητά από τις αρχές να διερευνήσουν τις καταγγελίες της για ενδοοικογενειακή βία, τονίζοντας πως η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη δίκαιη μεταχείριση των γυναικών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σάλος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στο Ντουμπάι, καθώς Βρετανίδα influencer του TikTok κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του εραστή της στο κοσμοπολίτικο μέρος. Η 23χρονη Μπρουκ Τζορτζ κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν 26χρονο Βρετανό άνδρα στο διαμέρισμά της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφού, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, εκείνος την κακοποιούσε.

Έχει κατηγορηθεί για προμελετημένη ανθρωποκτονία και, εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της θανατικής ποινής.

Advertisement

Advertisement

British influencer Brooke George, 23, from Gravesend, Kent, has been charged with murder in Dubai and could face the death penalty by firing squad if convicted, according to a human rights organization.#BrookeGeorge #Dubai #UAE #BreakingNews #WorldNews #News pic.twitter.com/sb11X8Za3O — World Spotlight News (@WdSpotlightnews) June 25, 2026

Ενήργησε σε κατάσταση αυτοάμυνας

Η κ. Τζορτζ υποστηρίζει ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, αφού ο άνδρας, τον οποίο γνώρισε μέσω Facebook, έγινε ελεγκτικός και κακοποιητικός και της επιτέθηκε επανειλημμένα. Σύμφωνα με την οργάνωση Detained in Dubai, μία από τις επιθέσεις σημειώθηκε μετά από μια βραδινή έξοδο σε μπαρ.

23-year-old British influencer faces execution by firing squad in Dubai https://t.co/htY8MX1bCR pic.twitter.com/U7xvM0PlIa — Tyla (@Tyla) June 25, 2026

Η οικογένειά της υποστηρίζει ότι η νεαρή γυναίκα επικοινώνησε μαζί τους σε κατάσταση έντονου φόβου και αναστάτωσης, έπειτα από επανειλημμένες επιθέσεις που, όπως ισχυρίζεται, δέχθηκε από τον άνδρα. Αποφάσισε τότε να κλείσει εισιτήριο για να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όμως ανακάλυψε ότι εκείνος είχε στην κατοχή του το διαβατήριό της.

A 23-YEAR-old Brit TikToker is facing the death penalty after she was charged with the murder of a 26-year-old man in Dubai.



Brooke George, from Gravesend, Kent, travelled to the luxury Gulf city with the British man after developing a relationship online. pic.twitter.com/7lisQU9vho — NYC News 24 🗞️ (@NYCNews24) June 25, 2026

Όπως υποστηρίζει η ίδια, όταν ζήτησε να της επιστραφεί το διαβατήριό της, δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο από τον άνδρα. Τότε τον τραυμάτισε με μαχαίρι κουζίνας, ισχυριζόμενη ότι ενήργησε σε κατάσταση αυτοάμυνας. Η οικογένειά της αναφέρει ότι λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη στο αεροδρόμιο, στις 22 Ιουνίου, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Advertisement

Η κ. Τζορτζ καταγγέλλει ότι αναγκάστηκε να γδυθεί μπροστά σε άνδρες αστυνομικούς στο αστυνομικό τμήμα του Ντουμπάι περιγράφοντας την εμπειρία ως «βαθιά ταπεινωτική και οδυνηρή».

Τι δηλώνει η μητέρα της Influencer

Η μητέρα της κατηγορούμενης δήλωσε: «Ανησυχώ βαθιά για την ευημερία της. Η κόρη μου, όταν μίλησα μαζί της εκείνο το βράδυ, ήταν απόλυτα τρομοκρατημένη. Πιστεύω ακράδαντα ότι προσπαθούσε απεγνωσμένα να επιστρέψει στο σπίτι της και να ξεφύγει από ό,τι είχε συμβεί.»

Ne tako bravo za odlazak u Dubai. I razlog.



Ali bravo za ubojstvo zlostavljača u samoobrani.



Britanska influencerica Brooke George (23) nalazi se u pritvoru u Dubaiju nakon što je optužena za ubojstvo muškarca kojeg je upoznala preko Facebooka.



Prema njezinoj obitelji i… pic.twitter.com/ie1pNBjMcl Advertisement June 25, 2026

Η Ράντα Στέρλινγκ, διευθύνουσα σύμβουλος της Detained in Dubai, δήλωσε ότι η υπόθεση «εγείρει σοβαρά ζητήματα σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, τη δίκαιη διαδικασία και τη μεταχείριση Βρετανών πολιτών που κρατούνται στο εξωτερικό». Κάλεσε τις αρχές του Ντουμπάι να εξετάσουν σε βάθος τις καταγγελίες της κ. Τζορτζ για ενδοοικογενειακή κακοποίηση και ζήτησε να αφεθεί προσωρινά ελεύθερη με εγγύηση έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα της υπόθεσης.

Σημαντικό να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενδοοικογενειακής βίας και πιθανής εκμετάλλευσης

Η κ. Στέρλινγκ επισήμανε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι αναφορές γυναικών που «δελεάστηκαν να ταξιδέψουν στο Ντουμπάι με υποσχέσεις για πολυτελή ζωή, αμειβόμενη εργασία, διακοπές ή ρομαντικές σχέσεις, μόνο και μόνο για να ισχυριστούν αργότερα ότι υπέστησαν εξαναγκαστική συμμετοχή σε λεγόμενα “porta-potty parties”, σεξουαλική εκμετάλλευση, εξαναγκασμό, βία ή άλλες μορφές εξευτελιστικής μεταχείρισης».

Breaking bNews

British 'influencer', 23, is charged with murdering British man in Dubai and faces being executed by firing squad



A British TikToker and influencer has been charged with murdering a man she met on Facebook in Dubai – and faces the death penalty by firing squad,… pic.twitter.com/wfp7RDkwXc Advertisement June 25, 2026

«Η Μπρουκ επιμένει ότι ενήργησε μόνο αφού δέχθηκε βίαιη επίθεση και επειδή φοβήθηκε πραγματικά για την ασφάλειά της. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως κατηγορούμενη, αλλά και ως πιθανό θύμα βίας, του οποίου οι καταγγελίες και τα καταγεγραμμένα τραύματα αξίζουν πλήρη διερεύνηση», δήλωσε, προσθέτοντας : «Θα εργαστούμε ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων της, να λάβει δίκαιη δίκη και να εξεταστούν πλήρως και αμερόληπτα οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία».

«Αντί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως ύποπτη για ανθρωποκτονία, οι ερευνητές πρέπει επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να υπήρξε θύμα σοβαρής βίας και πιθανής εκμετάλλευσης. Θα πρέπει να της παρασχεθεί προστασία, κατάλληλη ιατρική φροντίδα, νομική εκπροσώπηση και άμεση προξενική συνδρομή από τις βρετανικές αρχές όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.»

Με πληροφορίες από telegraph.co.uk

Advertisement

Advertisement