Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (Dubai International Airport) σκοπεύει να ενοποιήσει τις αεροπορικές του δραστηριότητες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αλ Μακτούμ (Al Maktoum International Airport) έως το 2032, λόγω χωρητικότητας και μεγαλύτερης λειτουργικής αποδοτικότητας

Όπως αποκαλύπτει ο Διευθύνων Σύμβουλος, Πολ Γκρίφιθς, σε δημοσίευμα της Mirror, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι πρόκειται να κλείσει το 2032 στο πλαίσιο μιας μεγάλης αεροπορικής μετάβασης προς το Al Maktoum. Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν σημαίνει άμεσο κλείσιμο.

Advertisement

Advertisement

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ομαλά και σε πλήρη δυναμικότητα για αρκετά χρόνια ακόμη, ωστόσο οι αρμόδιοι επισημαίνουν ότι βρίσκεται πλέον κοντά στα όρια των δυνατοτήτων του. Η μετάβαση αυτή εντάσσεται σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης που υλοποιείται εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, με σκοπό να διατηρηθεί το Ντουμπάι ως βασικός κόμβος των διεθνών αερομεταφορών, καθώς η επιβατική κίνηση εξακολουθεί να αυξάνεται.

Η αυξημένη επιβατική κίνηση οδηγεί στο κλείσιμο

Βασικός λόγος της απόφασης είναι ο αριθμός των επιβατών. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι είναι από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο, εξυπηρετώντας πάνω από 90 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Η διοίκηση του αεροδρομίου έχει ήδη επισημάνει ότι ο αριθμός των επιβατών ενδέχεται σύντομα να υπερβεί τα 100 εκατομμύρια σε ετήσια βάση, ενώ οι εκτιμήσεις προβλέπουν ακόμη πιο έντονη αύξηση της επιβατικής κίνησης έως το τέλος της δεκαετίας.

Οι υπεύθυνοι τονίζουν ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι δεν κατασκευάστηκε με προοπτική απεριόριστης επέκτασης. Αν και έχει υποστεί πολλαπλές αναβαθμίσεις και επεκτάσεις από την έναρξη λειτουργίας του το 1960, η θέση του μέσα στον αστικό ιστό αποτελεί πλέον σημαντικό περιορισμό. Οι υφιστάμενοι διάδρομοι, οι τερματικοί σταθμοί και οι γύρω εγκαταστάσεις προσφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για νέες μεγάλες επεκτάσεις χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία και την περιοχή.

Ο Πολ Γκρίφιθς αναφέρει ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2030, η ζήτηση θα είναι τόση που το αεροδρόμιο δε θα μπορεί να διαχειριστεί. Έτσι, κρίνεται απαραίτητη μια πλήρης μετάβαση, αντί για μικρότερες επεκτάσεις.

Τα φιλόδοξα σχέδια για το νέο αεροδρόμιο

Ένας ακόμη καθοριστικός λόγος πίσω από το σχέδιο μετάβασης αφορά τη λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Σήμερα, το Ντουμπάι διαθέτει δύο μεγάλα αεροδρόμια: το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι και το Al Διεθνές Αεροδρόμιο Αλ Μακτούμ, τα οποία απέχουν περίπου 70 χιλιόμετρα μεταξύ τους. Σύμφωνα με τους αρμόδιους, η ταυτόχρονη λειτουργία δύο σημαντικών διεθνών αεροπορικών κόμβων σε τόσο μικρή απόσταση δεν θεωρείται ιδιαίτερα αποδοτική, ειδικά σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια αεροπορία στρέφεται προς τη συγκέντρωση της κίνησης σε λιγότερα αλλά μεγαλύτερης κλίμακας αεροδρόμια.

Advertisement

Το μακροπρόθεσμο πλάνο προβλέπει τη σταδιακή μεταφορά όλων των δραστηριοτήτων από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αλ Μακτούμ, όταν αυτό θα είναι πλήρως έτοιμο να εξυπηρετήσει ολόκληρη την επιβατική κίνηση. Το νέο αεροδρόμιο σχεδιάζεται με δυνατότητα εξυπηρέτησης έως και 260 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως, γεγονός που αναμένεται να το καταστήσει έναν από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς κόμβους παγκοσμίως μετά την ολοκλήρωσή του.

Με βάση τα σχέδια και τις τοποθετήσεις της διοίκησης των αεροδρομίων του Ντουμπάι, η επιδίωξη δεν περιορίζεται μόνο στην επέκταση, αλλά επικεντρώνεται κυρίως στη συγκέντρωση των λειτουργιών. Αντί οι πόροι να κατανέμονται σε δύο μεγάλα αεροδρόμια, στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, σύγχρονου κόμβου που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες επιβατικής κίνησης, εμπορευματικών μεταφορών και διεθνών πτήσεων μεγάλων αποστάσεων.

Παλιές οικοδομές και οικονομικά οφέλη πίσω από το κλείσιμο

Η γήρανση των υποδομών αποτελεί επίσης έναν ουσιαστικό, αν και λιγότερο εμφανή, παράγοντα πίσω από την απόφαση. Οι κύριες εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι, όπως οι τερματικοί σταθμοί και τα υποστηρικτικά του συστήματα, βρίσκονται κοντά στο τέλος του προβλεπόμενου κύκλου λειτουργικής ζωής τους. Σύμφωνα με αρμόδιους φορείς, η διαρκής συντήρηση και αναβάθμιση αυτών των υποδομών θα συνεπαγόταν ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό κόστος.

Advertisement

Πίσω από τη μεταφορά υπάρχει και μια ισχυρή οικονομική διάσταση. Η παράλληλη λειτουργία δύο μεγάλων αεροδρομίων, τα οποία απαιτούν συνεχή στελέχωση, συντήρηση και επενδύσεις σε αναβαθμίσεις, εκτιμάται ότι γίνεται ολοένα και λιγότερο αποδοτική σε σύγκριση με τη συγκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων σε μία σύγχρονη και ειδικά σχεδιασμένη εγκατάσταση.

Η συγκεκριμένη οικονομική προσέγγιση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς το Ντουμπάι ενισχύει τον αεροπορικό του κλάδο. Με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται σταθερά και τη διεθνή διαμετακομιστική δραστηριότητα να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην τοπική οικονομία, οι αρμόδιοι επικεντρώνονται σε λύσεις που εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, αντί για αποσπασματικές ή σταδιακές επεκτάσεις.

Σταδιακή μεταφορά λειτουργιών και όχι ξαφνικό κλείσιμο

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι αναμένεται να παραμείνει σε πλήρη λειτουργία έως περίπου το 2032, χρονικό σημείο κατά το οποίο προβλέπεται να ξεκινήσει η οριστική μετάβαση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αλ Μακτούμ. Η αλλαγή αυτή δεν πρόκειται να γίνει απότομα, αλλά μέσω μιας σταδιακής μεταφοράς των δραστηριοτήτων, καθώς το νέο αεροδρόμιο θα αποκτά την αναγκαία δυναμικότητα για να εξυπηρετήσει τη συνολική κίνηση.

Advertisement

Παράλληλα, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ο τρόπος αξιοποίησης του χώρου όπου βρίσκεται σήμερα το αεροδρόμιο, με σενάρια που περιλαμβάνουν χρήση για υποστηρικτικές αεροπορικές υπηρεσίες, εμπορική ανάπτυξη ή άλλες παρεμβάσεις αστικής αξιοποίησης.

Με πληροφορίες από btimes.co.uk

Advertisement

Advertisement