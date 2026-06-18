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Το Ντουμπάι δεν γνώρισε την απόλυτη καταστροφή μιας εμπόλεμης πρωτεύουσας. Γνώρισε όμως τη φρίκη του πολέμου με τον τρόπο που πονά περισσότερο ένα κράτος-βιτρίνα: μέσα από εκρήξεις, καπνούς, πλήγματα σε ξενοδοχεία και πολυτελείς ουρανοξύστες, κλειστά αεροδρόμια, ακυρωμένες πτήσεις, άδεια ξενοδοχεία, φοβισμένους τουρίστες και επενδυτές που για πρώτη φορά αναρωτήθηκαν αν ο «ασφαλής παράδεισος» του Κόλπου παραμένει ασφαλής.

Το χτύπημα στο Ντουμπάι ήταν περισσότερο στρατηγικό και ψυχολογικό παρά καθαρά οικοδομικό. Σύμφωνα με το Reuters, από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν, η ιρανική απάντηση απλώθηκε σε χώρες του Κόλπου, πλήττοντας και πολιτικές/εμπορικές υποδομές. Στο Ντουμπάι αναφέρθηκαν ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο DXB, στο Burj Al Arab, στην Palm Jumeirah και στο λιμάνι Jebel Ali, ενώ καπνοί υψώθηκαν από την περιοχή του λιμανιού μετά από φωτιά σε προβλήτα.

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Στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι οι αρχές μίλησαν για «μικρές ζημιές» σε concourse, με τέσσερις τραυματίες εργαζομένους, ενώ στο Burj Al Arab καταγράφηκε φωτιά στην εξωτερική όψη από συντρίμμια αναχαιτισμένου drone. Το Jebel Ali, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά και logistics κέντρα του κόσμου, χτυπήθηκε έμμεσα από συντρίμμια αναχαιτισμένου πυραύλου ή drone, με την DP World να παγώνει προσωρινά λειτουργίες για προληπτικούς λόγους. Το ίδιο ρεπορτάζ του Reuters σημείωνε ότι το λιμάνι και η παρακείμενη ελεύθερη ζώνη αντιστοιχούν περίπου στο 36% του ΑΕΠ του Ντουμπάι, κάτι που εξηγεί γιατί ακόμη και μια προσωρινή διακοπή λειτουργίας έχει τεράστιο οικονομικό βάρος.

Το ερώτημα «πόσο κοστίζουν οι ζημιές» δεν έχει ακόμη μία επίσημη απάντηση. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί αναλυτικός λογαριασμός αποκατάστασης για το DXB, το Burj Al Arab, την Palm Jumeirah ή το Jebel Ali. Με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί, οι φυσικές ζημιές φαίνεται ότι ήταν περιορισμένες και αποκαταστάσιμες. Όμως το πραγματικό κόστος δεν βρίσκεται μόνο στα τζάμια, στις προσόψεις, στις προβλήτες ή στις τεχνικές επισκευές. Βρίσκεται στις ακυρωμένες πτήσεις, στις άδειες σουίτες, στις ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, στα ακριβά reroutings, στη ζημιά της εμπιστοσύνης.

Το DXB είναι η καρδιά αυτής της εξίσωσης. Το 2025 υποδέχθηκε 95,2 εκατ. επιβάτες/επισκέπτες, αριθμό-ρεκόρ στην ιστορία του και το υψηλότερο ετήσιο διεθνές επιβατικό traffic που έχει καταγραφεί ποτέ από αεροδρόμιο. Την ίδια χρονιά κατέγραψε 454.800 κινήσεις αεροσκαφών. Αυτό σημαίνει, κατά μέσο όρο, περίπου 260.800 επιβάτες την ημέρα και περίπου 1.246 απογειώσεις ή προσγειώσεις ημερησίως. Το ίδιο το αεροδρόμιο λειτουργούσε ήδη «στα όρια της φυσικής του χωρητικότητας».

Για τους τράνζιτ και τους connecting επιβάτες δεν υπάρχει στα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία ξεχωριστή καθημερινή καταμέτρηση. Η ασφαλής διατύπωση είναι ότι στο DXB περνούσαν καθημερινά περίπου 260.000 άνθρωποι συνολικά. Αφίξεις, αναχωρήσεις και διερχόμενοι μέσω των terminals. Η διαφορά έχει σημασία: ένας τουρίστας που μένει στο Ντουμπάι φέρνει άμεσα ξενοδοχεία, εστίαση και αγορά. Ένας τράνζιτ επιβάτης φέρνει κυρίως αεροπορικό, εμπορικό και duty-free έσοδο. Και οι δύο, όμως, είναι ζωτικοί για το μοντέλο του Ντουμπάι.

Η λειτουργική αποκατάσταση του αεροδρομίου έγινε σε φάσεις. Μετά από πλήρη διακοπή άνω των 48 ωρών, περιορισμένος αριθμός πτήσεων ξεκίνησε ξανά το βράδυ της 2ας Μαρτίου από το DXB και το DWC, ενώ Emirates και Flydubai προειδοποιούσαν ότι οι κανονικές πτήσεις θα παρέμεναν καθηλωμένες τουλάχιστον έως το απόγευμα της 3ης Μαρτίου. Η Emirates ανακοίνωσε στις 4 Μαΐου ότι είχε αποκαταστήσει το 96% του παγκόσμιου δικτύου της, πετώντας σε 137 προορισμούς σε 72 χώρες, αλλά με περίπου 75% της προ της διαταραχής χωρητικότητας.

Άρα, αν μιλάμε για το αεροδρόμιο ως υποδομή, η πρώτη αποκατάσταση μετρήθηκε σε ημέρες. Αν μιλάμε για την αεροπορική κανονικότητα, μετρήθηκε σε εβδομάδες και μήνες. Αν μιλάμε για την πλήρη επιστροφή της εμπιστοσύνης, εκεί το χρονοδιάγραμμα παραμένει ανοιχτό.

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Η μεγάλη εικόνα είναι ακόμη πιο βαριά. Η Oxford Economics υποβάθμισε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη των χωρών του GCC κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,6% για το 2026, εξαιτίας χαμηλότερων εξαγωγών υδρογονανθράκων, πλήγματος στον τουρισμό και ασθενέστερης εγχώριας ζήτησης. Προβλέπει σταδιακή ανάκαμψη στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα σταθεροποιηθεί το περιβάλλον ασφαλείας.

Στον τουρισμό, το πλήγμα ήρθε πάνω σε χρονιά-ρεκόρ. Το Ντουμπάι είχε υποδεχθεί 19,59 εκατ. διεθνείς overnight επισκέπτες το 2025, με τον Δεκέμβριο να ξεπερνά για πρώτη φορά τα 2 εκατ. επισκέπτες. Μέσα στον πόλεμο, όμως, οι απώλειες στον τουρισμό και στην αεροπορία του Κόλπου έγιναν ακαριαίες: σύμφωνα με το Anadolu, οι απώλειες τουριστικών εσόδων στην περιοχή είχαν ξεπεράσει τα 12 δισ. δολάρια ήδη έως την 20ή ημέρα του πολέμου, χωρίς να υπολογίζονται λειτουργικές ζημιές αεροπορικών εταιρειών, καύσιμα, ακυρώσεις πτήσεων και παράπλευροι κλάδοι.

Και μετά ήρθε το real estate. Εκεί όπου το Ντουμπάι είχε χτίσει τον μύθο του αφορολόγητου, υπερπολυτελούς ασφαλούς καταφυγίου, η αγορά έδειξε γρήγορα σημάδια νευρικότητας. Το Reuters μετέδωσε ότι οι συναλλαγές ακινήτων στα ΗΑΕ μειώθηκαν 37% σε ετήσια βάση και 49% σε μηνιαία βάση στις πρώτες 12 ημέρες του Μαρτίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της Goldman Sachs. Τον Ιούνιο, ο Guardian έγραψε ότι οι πωλήσεις ακινήτων στο Ντουμπάι έπεσαν 19% τον Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο και βρέθηκαν κάτω από το μισό των περσινών επιπέδων, ενώ σε ορισμένες υπερπολυτελείς κατοικίες οι εκπτώσεις έφταναν το 20%-25%.

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Το Ντουμπάι προσπαθεί τώρα να ξαναπάρει τα επάνω του με τρεις κινήσεις: αεροπορική επαναφορά, εγγυήσεις προς ταξιδιώτες και διπλωματική αποκλιμάκωση. Η Emirates λάνσαρε νέο comprehensive travel cover, με κάλυψη για ιατρικά έξοδα που σχετίζονται με σύγκρουση έως 25.000 δολάρια, δωρεάν παράταση ταξιδιού έως 30 ημέρες, ξενοδοχειακή υποστήριξη από την αεροπορική και επανακράτηση ακόμη και σε άλλες εταιρείες σε περίπτωση ακύρωσης λόγω σύγκρουσης. Είναι σαφές μήνυμα: «ελάτε ή περάστε από το Ντουμπάι, δεν θα σας αφήσουμε ξεκρέμαστους».

Παράλληλα, τα ΗΑΕ πιέζουν για πλήρη εφαρμογή της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν και για ελευθερία ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, επειδή εκεί περνά μεγάλο μέρος της περιφερειακής ασφάλειας, του εμπορίου και της ενέργειας. Οι αγορές αντέδρασαν θετικά στην προοπτική αποκλιμάκωσης, με τον βασικό δείκτη του Ντουμπάι να ενισχύεται 0,8% στις 18 Ιουνίου, οδηγούμενος από real estate, βιομηχανικές και χρηματοοικονομικές μετοχές.

Πρέπει, τέλος, να ξεχωρίσουμε την αποκατάσταση ζημιών από τα μεγάλα έργα υποδομής. Τα 35 δισ. δολάρια που αναφέρονται για το νέο Al Maktoum International Airport δεν είναι κόστος πολεμικής επισκευής. Είναι προϋπάρχον στρατηγικό σχέδιο επέκτασης, ύψους 128 δισ. dirhams, για αεροδρόμιο χωρητικότητας έως 260 εκατ. επιβατών, πέντε φορές μεγαλύτερο από το σημερινό DXB, με 400 πύλες και πέντε διαδρόμους.

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Το συμπέρασμα είναι ψυχρό: το Ντουμπάι επισκευάζεται γρήγορα ως πόλη. Ως brand, όμως, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Η πόλη που πούλησε στον κόσμο την αίσθηση ότι βρίσκεται έξω από τους κινδύνους της περιοχής, ανακάλυψε ότι η γεωγραφία δεν ακυρώνεται με ουρανοξύστες, malls και σουίτες επτά αστέρων.

Και αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη ζημιά: όχι το σπασμένο τζάμι, αλλά η ρωγμή στην υπόσχεση.

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