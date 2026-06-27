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Η βρετανική κυβέρνηση παρουσίασε την Πέμπτη 25 Ιουνίου σχέδιο νόμου που προβλέπει την ποινικοποίηση καταχρηστικών και επιβλαβών πρακτικών οι οποίες αποσκοπούν στην αλλαγή του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου.

Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιοποιήθηκε το προσχέδιο του νομοσχεδίου με τίτλο «Conversion Practices Bill», το οποίο αφορά την Αγγλία και την Ουαλία και στοχεύει στην απαγόρευση των λεγόμενων «θεραπειών μεταστροφής» (conversion therapies).

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Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου, όσοι εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με απεριόριστα χρηματικά πρόστιμα ή και ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών. Παράλληλα, το νομοσχέδιο επεκτείνει την ποινική ευθύνη και σε περιπτώσεις όπου κάποιος ενθαρρύνει ή διευκολύνει τη διεξαγωγή τέτοιων πρακτικών εκτός Αγγλίας και Ουαλίας.

Η Βρετανία είχε δεσμευτεί ήδη από το 2021 ότι θα προχωρήσει στην απαγόρευση των πρακτικών μεταστροφής, ενώ η δέσμευση αυτή επαναβεβαιώθηκε τον Ιανουάριο του 2023.

Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν περιορίζονται μόνο στην επιβολή ποινών, αλλά προβλέπουν και τη δημιουργία μηχανισμών αστικής προστασίας για άτομα που κινδυνεύουν να υποστούν τέτοιου είδους κακοποιητικές πρακτικές. Οι προστασίες αυτές θα λειτουργούν κατά τρόπο αντίστοιχο με εκείνον που ήδη εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αναγκαστικού γάμου ή ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένες εξαιρέσεις για ό,τι χαρακτηρίζεται ως νόμιμη παροχή υπηρεσιών υγείας, επιτρέποντας σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, θεραπευτές και συμβούλους να συνεχίσουν να πραγματοποιούν ανοιχτές και υποστηρικτικές συζητήσεις γύρω από ζητήματα σεξουαλικότητας και ταυτότητας, χωρίς να θεωρείται ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα περάσει αρχικά από στάδιο προνομοθετικού ελέγχου και αξιολόγησης, πριν κατατεθεί επίσημα στο βρετανικό κοινοβούλιο για περαιτέρω συζήτηση και κοινοβουλευτική διαδικασία.

Με πληροφορίες από Reuters