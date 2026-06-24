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Η έκθεση καταγράφει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ανεπαρκή εκπαίδευση και μια τοξική κουλτούρα εκφοβισμού που εμπόδιζε την παροχή ασφαλούς φροντίδας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες απέτυχαν συστηματικά να διερευνήσουν ιατρικά λάθη και να εισακούσουν τις ανησυχίες των οικογενειών, παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα ήταν γνωστά από το 2010.

Η διοικητική δυσλειτουργία και η έλλειψη λογοδοσίας οδήγησαν σε τραγικά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για ακατάλληλη διαχείριση σορών στα νοσοκομειακά νεκροτομεία.

Οι ερευνητές ζητούν άμεσες μεταρρυθμίσεις και αυστηρότερους μηχανισμούς προστασίας των ασθενών για να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.

Παράλληλα, οι αρχές διεξάγουν έρευνες και εξετάζουν τις επαγγελματικές ευθύνες του προσωπικού που εμπλέκεται στις υποθέσεις αυτές.

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Περισσότερες από 500 μητέρες και νεογέννητα έχασαν τη ζωή τους ή υπέστησαν σοβαρές βλάβες εξαιτίας μακροχρόνιων και συστημικών προβλημάτων στις μαιευτικές υπηρεσίες του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), σύμφωνα με τη μεγαλύτερη έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για τη μαιευτική φροντίδα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στις υπηρεσίες μαιευτικής και νεογνολογίας του νοσοκομειακού συγκροτήματος Nottingham University Hospitals NHS Trust και αποκάλυψε ένα βαθιά προβληματικό σύστημα, στο οποίο συνυπήρχαν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αδύναμη διοίκηση και ανεπαρκής εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας.

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Στην έκθεση των 401 σελίδων γίνεται αναφορά σε μια «τοξική κουλτούρα εκφοβισμού», όπου μια μικρή ομάδα ισχυρών στελεχών φέρεται να ασκούσε πίεση και εκφοβισμό τόσο προς εργαζόμενους όσο και προς ασθενείς.

Παράλληλα, καταγράφεται συστηματική αποτυχία του συστήματος να ακούσει και να λάβει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες και τις μαρτυρίες των μητέρων, καθώς και αδυναμία ουσιαστικής διερεύνησης λαθών. Ως αποτέλεσμα, πολλές οικογένειες βρέθηκαν αντιμέτωπες με απώλειες και τραυματικές εμπειρίες που, σύμφωνα με την έκθεση, θα μπορούσαν πιθανότατα να είχαν αποφευχθεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian, συνολικά διαπιστώθηκε ότι 444 γυναίκες και 76 νεογέννητα υπέστησαν «ενδεχομένως αποτρέψιμη» βλάβη λόγω της χαμηλής ποιότητας περίθαλψης που παρασχέθηκε στο Queen’s Medical Centre και στο Nottingham City Hospital. Η έρευνα εξέτασε τις υποθέσεις περίπου 2.500 οικογενειών σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών και κατέγραψε τουλάχιστον 156 θανάτους βρεφών και έξι θανάτους μητέρων.

Μεταξύ των βασικών αιτιών που αναφέρονται περιλαμβάνονται η έλλειψη οξυγόνωσης κατά τη διάρκεια του τοκετού, η κακοδιαχείριση τοκετών, οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και η ανεπαρκής μεταγεννητική φροντίδα.

More than 500 mothers and babies died or suffered needless harm in what has been described as the biggest maternity scandal in NHS history.



A damning report found how women were repeatedly put at risk, treated with cruelty and brutality, and exposed to a 'toxic' culture at… pic.twitter.com/7DS2onwyaC — The Telegraph (@Telegraph) June 24, 2026

Οι περιπτώσεις που σοκάρουν – Κακοδιαχείριση και των σορών

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και οι καταγγελίες για κακοδιαχείριση σορών. Σε μία περίπτωση, νεκρό βρέφος τοποθετήθηκε στον χώρο του νεκροτομείου μαζί με σορό άγνωστου ενήλικα, ενώ σε άλλη περίπτωση βρέφος χαρακτηρίστηκε και απορρίφθηκε ως «κλινικό απόβλητο».

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Σε οικογένεια που έχασε το μωρό της εξαιτίας ελλιπούς φροντίδας στάλθηκαν κατά λάθος γραφικές έγχρωμες φωτογραφίες από τη νεκροψία του παιδιού τους. Σε διαφορετική περίπτωση, μητέρα που έχασε τη ζωή της κατά τον τοκετό τον Ιούλιο του 2021 αποθηκεύτηκε με λανθασμένο τρόπο μετά τον θάνατό της, με αποτέλεσμα η σορός να υποστεί τόσο σοβαρή αλλοίωση ώστε οι συγγενείς της να μην μπορέσουν να τη δουν και να την αποχαιρετήσουν.

Η έκθεση καταγράφει επίσης ότι περίπου το 40% του προσωπικού δήλωνε πως είχε βιώσει εκφοβισμό στον εργασιακό χώρο, ενώ πολλοί εργαζόμενοι επέλεξαν να αποχωρήσουν από το σύστημα εξαιτίας της κουλτούρας σιωπής που επικρατούσε.

Επιπλέον, γυναίκες που ανήκαν σε μειονοτικές ομάδες φέρεται να αντιμετώπισαν διακρίσεις, ενώ εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας με ασθενείς που δεν μιλούσαν αγγλικά. Σύμφωνα με την επικεφαλής της έρευνας, τα προβλήματα ήταν ήδη γνωστά από το 2010, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπισή τους.

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More than 500 mothers and babies died or were seriously harmed due to 'deep-rooted, systemic and sustained' maternity failures in Nottingham, damning review finds https://t.co/He9UjSNDgd — Daily Mail (@DailyMail) June 24, 2026

Η έκθεση αποδίδει σημαντικό μέρος της ευθύνης σε αποτυχίες της διοίκησης, κάνοντας λόγο για «συστημική δυσλειτουργία», συνεχείς αλλαγές στα ανώτερα στελέχη και έλλειψη σαφούς λογοδοσίας. Παράλληλα, εργαζόμενοι περιέγραψαν τις εσωτερικές επιτροπές ελέγχου ως υποβαθμισμένες και εκφοβιστικές, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες τους παρέμεναν επί χρόνια χωρίς ανταπόκριση.

Τα στοιχεία από τις 2.500 οικογένειες ανέδειξαν εκατοντάδες περιπτώσεις στις οποίες η παρεχόμενη φροντίδα κρίθηκε ανεπαρκής ή εκτιμήθηκε ότι επηρέασε καθοριστικά την τελική έκβαση. Λίγο πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης, συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 55 και 59 ετών στο πλαίσιο ερευνών που σχετίζονται με τη λειτουργία του νεκροτομείου.

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Το νοσοκομειακό ίδρυμα έχει ήδη προχωρήσει σε καταβολή αποζημιώσεων και πληρωμή προστίμων, ενώ η αρμόδια ρυθμιστική αρχή Υγείας και Πρόνοιας (CQC) έχει καταγράψει σοβαρές παραβιάσεις κανόνων ασφάλειας.

Την ίδια στιγμή, το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής εξετάζει δεκάδες υποθέσεις που αφορούν πιθανές επαγγελματικές ευθύνες προσωπικού. Η έκθεση καταλήγει με έκκληση για άμεσες μεταρρυθμίσεις, αυστηρότερη λογοδοσία και εφαρμογή νέων μηχανισμών προστασίας των ασθενών, μεταξύ των οποίων και το λεγόμενο «Martha’s Rule», που δίνει τη δυνατότητα σε ασθενείς και οικογένειες να ζητούν 24 ώρες το 24ωρο δεύτερη ιατρική γνώμη.

Επαγγελματικές ενώσεις και νομικοί εκπρόσωποι οικογενειών κάνουν λόγο για μια «συστημική αποτυχία δεκαετιών» και ζητούν την άμεση εφαρμογή των προτάσεων της έκθεσης, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων τραγωδιών στο μέλλον.

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Με πληροφορίες από The Guardian

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