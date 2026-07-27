Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο υπεύθυνος γραφείου τελετών Ρόμπερτ Μπους δικάζεται για τη διατήρηση δεκάδων σορών σε αποσύνθεση και την παράδοση ψευδών αποτεφρωμάτων σε πενθούσες οικογένειες.

Οι αστυνομικές αρχές ανακάλυψαν τριάντα μία σορούς και στάχτες εκατό ανθρώπων στον χώρο, ενώ ο κατηγορούμενος ομολόγησε την τέλεση πολλαπλών αδικημάτων σε βάθος δωδεκαετίας.

Πέρα από τη στέρηση αξιοπρεπούς ταφής, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την υπεξαίρεση δωρεών που προορίζονταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς από τις οικογένειες των θανόντων.

Η υπόθεση ανέδειξε την παντελή έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των γραφείων τελετών, ωθώντας πληγέντες συγγενείς να ζητήσουν άμεσα την επιβολή αυστηρών κανόνων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σώματα διατηρημένα για μήνες αντί να αποτεφρωθούν, τέφρα αγνώστων που παραδόθηκε στις οικογένειες: ένας υπεύθυνος γραφείου τελετών δικάζεται από σήμερα σε βρετανικό δικαστήριο για μια υπόθεση που έφερε στο φως την έλλειψη ρυθμιστικών κανόνων του κλάδου.

Ο Ρόμπερτ Μπους δήλωσε ένοχος τον περασμένο Απρίλιο για διάφορα αδικήματα που διέπραξε σε ένα διάστημα 12 ετών. Το δικαστήριο το Χαλ, στη βορειοανατολική Αγγλία, θα ακούσει τις μαρτυρίες περίπου 100 συγγενών θανόντων και στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, σε δύο εβδομάδες, ο δικαστής θα ανακοινώσει την ποινή που θα επιβληθεί στον κατηγορούμενο.

Advertisement

Advertisement

Το γραφείο τελετών του Ρόμπερτ Μπους, το Legacy Independent Funeral Directors ήταν «λες και είχε βγει κατευθείαν από ταινία τρόμου», σύμφωνα με τα λεγόμενα ενός πρώην υπαλλήλου του, είπε ο εισαγγελέας Κρις Πάξτον. Παρά την εμπιστοσύνη που του έδειχναν οι οικογένειες, εκείνος τις κακομεταχειρίστηκε «σε σχεδόν βιομηχανική κλίμακα», τόνισε στην αγόρευσή του σήμερα.

Οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στον χώρο κατόπιν καταγγελίας ανακάλυψαν, σε έναν θάλαμο ψύξης, 31 σορούς που θα έπρεπε να είχαν αποτεφρωθεί αρκετούς μήνες νωρίτερα – μεταξύ αυτών ήταν και ένα θνησιγενές βρέφος, που παρέμενε άταφο επί δύο χρόνια. Βρέθηκαν επίσης οι στάχτες περίπου 100 ανθρώπων.

«Υπήρχαν σώματα αποθηκευμένα στα ράφια σε κάθε πλευρά του δωματίου», σύμφωνα με τον εισαγγελέα, «τα περισσότερα δεν ήταν καλυμμένα και βρίσκονταν σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης».

Η Τζασμίν Μπέβερλι, η μητέρα του θνησιγενούς βρέφους, είπε στο BBC ότι βρήκε «γοητευτικό» και «πολύ ευγενικό» τον Ρόμπερτ Μπους όταν του ανέθεσε να οργανώσει την αποτέφρωση του παιδιού της. «Έπαθα σοκ όταν έμαθα τι συνέβαινε στην πραγματικότητα», είπε, αποκαλύπτοντας ότι το λείψανο του γιου της, του Σάνι, ήταν πεταμένο στο πάτωμα, μέσα σε μια καφέ σακούλα.

Ο διευθυντής του γραφείου τελετών παραδέχθηκε επίσης ότι παρέδωσε σε τέσσερις γυναίκες στάχτες που δεν ήταν των παιδιών τους, τα οποία είχαν πεθάνει πριν γεννηθούν.

Δεν έδωσε καμία εξήγηση για τις πράξεις του. Πέρα από τις περίπου τριάντα κατηγορίες που σχετίζονται με την στέρηση αξιοπρεπούς ταφής, δήλωσε ένοχος για κλοπή εις βάρος δώδεκα φιλανθρωπικών οργανώσεων, αφού είχε υπεξαιρέσει δωρεές που είχαν δώσει οικογένειες.

Η οικογένεια της Τζασμίν Μπέβερλι και αρκετές άλλες διεξάγουν πλέον εκστρατεία ζητώντας να επιβληθούν κανόνες στη λειτουργία των γραφείων τελετών, ελλείψει κανονιστικού πλαισίου για αυτές τις επιχειρήσεις στην Αγγλία, στην Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία.