Ο νεοεκλεγμένος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, κάνει το σήμα του «μπράβο» δίπλα στην αποβάθρα του Γκρέιβσεντ, καθώς αποχωρεί μετά την πρώτη του επίσκεψη ως ηγέτης, στο Γκρέιβσεντ του Κεντ, στη Βρετανία, στις 17 Ιουλίου 2026. REUTERS/Isabel Infantes

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε τη μείωση του επαγγελματικού φόρου κατά 20% για παμπ, κλαμπ και συναυλιακούς χώρους από τον Απρίλιο.

Το μέτρο αυτό, με ετήσιο κόστος 100 εκατομμύρια στερλίνες, αποσκοπεί στη στήριξη περίπου 32.000 επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν υψηλό λειτουργικό κόστος.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να καλύψει τη δαπάνη μέσω της επανεξέτασης φορολογικών ελαφρύνσεων σε άλλους κλάδους και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής στις διαδικτυακές πωλήσεις.

Ο πρωθυπουργός έχει ήδη προαναγγείλει την κατάργηση του ΦΠΑ στα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και την επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές των εισιτηρίων στα λεωφορεία.

Η αντιπολίτευση ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση των μέτρων, ενώ ομάδα εύπορων πολιτών πρότεινε την αύξηση της φορολογίας για τα υψηλά εισοδήματα.

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Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι θα μειώσει τον επαγγελματικό φόρο που πληρώνουν οι παμπ, τα κλαμπ και οι συναυλιακοί χώροι κατά 20% από τον Απρίλιο, το τρίτο μέτρο που ανακοινώνει μέσα σε τρεις ημέρες στην προσπάθεια να βοηθήσει όπως έχει πει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αφότου ανέλαβε πρωθυπουργός τη Δευτέρα, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος παραιτήθηκε, ο Μπέρναμ έχει πει επίσης ότι θα καταργήσει τον ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας τον ερχόμενο χειμώνα και ότι θα θέσει όριο δύο στερλινών (2,35 ευρώ) στις τιμές των εισιτηρίων στα λεωφορεία από τον Ιανουάριο.

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«Αυτή η κυβέρνηση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις που θέλουν να βοηθήσουν τις κοινότητές τους», δήλωσε ο πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ. Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι η μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις παμπ, κλαμπ και συναυλιακών χώρων θα επιτρέψει σε περίπου 32.000 επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν περίπου 1.100 στερλίνες (1.300 ευρώ) ετησίως.

Andy Burnham gives 20% tax cut to pubs and clubs in boost to UK’s nightlife https://t.co/E7GNYQXwoE July 23, 2026

Το μέτρο θα έχει κόστος για την κυβέρνηση 100 εκατομμύρια στερλίνες ετησίως και είναι βέβαιο ότι θα χαιρετιστεί από μικρούς ανεξάρτητους χώρους καθώς και από επιχειρήσεις παμπ όπως οι D Wetherspoon, Marston’s και Fuller, Smith & Turner. Ο Μπέρναμ δεν ανακοίνωσε φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις εστίασης ή ξενοδοχεία ούτε ανταποκρίθηκε στο αίτημα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας να μειώσει στο μισό τον φόρο επί των πωλήσεων.

Η κυβέρνηση δήλωσε πως η μείωση του φόρου θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από επανεξέταση των μειώσεων φόρου εμπορικών επιχειρήσεων όπως καταστήματα ηλεκτρονικού τσιγάρου που “δεν έχουν θετική συμβολή στις τοπικές κοινότητες” και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε επιχειρήσεις που πουλάνε προϊόντα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Οι εμβληματικές για τη χώρα παμπ, κλείνουν με ρυθμό μία την ημέρα, σύμφωνα με την British Beer and Pub Association. Όπως και το σύνολο του τομέα ξενοδοχείων-εστίασης, βρίσκονται αντιμέτωπες με ισχυρή αύξηση του κόστους, κυρίως των λογαριασμών ηλεκτρικού.

Andy Burnham cuts business rates for pubs and clubs — follow live https://t.co/nDXi5XqibM Advertisement July 23, 2026

Η συντηρητική αντιπολίτευση κάλεσε τον Άντι Μπέρναμ να εξηγήσει με σαφήνεια πώς υπολογίζει να χρηματοδοτήσει αυτό το μέτρο, το οποίο προβλέπεται να ισχύσει από τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς. Σε επιστολή που απηύθυναν προς τον νέο πρωθυπουργό, περίπου 120 εκατομμυριούχοι που έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο βασίλειο, μεταξύ των οποίων ο πρώην ποδοσφαιριστής και παρουσιαστής Γκάρι Λίνεκερ, ζήτησαν να φορολογηθούν περισσότερο.

«Έχουμε τα μέσα», γράφουν τα μέλη αυτής της ομάδας, “Patriotic Millionaires UK”, λέγοντας ότι μια αύξηση των φόρων για τα μεγαλύτερα εισοδήματα μπορεί να αποφέρει στο κράτος περίπου 24 δισεκατομμύρια στερλίνες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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