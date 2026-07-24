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Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ οι δύο εμπλεκόμενοι άνδρες συνελήφθησαν από τη Βασιλική Στρατιωτική Αστυνομία για την κλοπή και τις φθορές.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η κίνηση του οχήματος.

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Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε στρατόπεδο του βρετανικού στρατού στο Γουίλτσιρ, όταν δύο στρατιώτες φέρονται να έκλεψαν ένα τεθωρακισμένο όχημα 15 τόνων και να το οδήγησαν μέσα στην εγκατάσταση, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Tidworth Camp, με βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καταγράφει το στρατιωτικό όχημα Bulldog να κινείται σε στενό δρόμο πρόσβασης, έχοντας ήδη συγκρουστεί με ένα βαν και ένα SUV.

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Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο οδηγός δυσκολευόταν να ελέγξει το βαρύ τεθωρακισμένο, δημιουργώντας σκηνές που παρέπεμπαν περισσότερο σε κινηματογραφική καταδίωξη παρά σε στρατιωτική εγκατάσταση.

Πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα The Sun αναφέρουν ότι οι δύο στρατιώτες είχαν καταναλώσει αλκοόλ εκτός στρατοπέδου, πριν επιστρέψουν στη βάση και φέρονται να αφαίρεσαν το όχημα χωρίς άδεια. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την κλοπή του τεθωρακισμένου και τις ζημιές που προκλήθηκαν.

😱 Shock Video: Tanked-Up Soldiers Go Full Fast & Furious in Stolen Armoured Beast 🪖💥​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



Two allegedly drunken British Army engineers from 26 Engineer Regiment went full Fast & Furious in the early hours of this morning at… pic.twitter.com/x8YeoY8ySP — J Stewart (@triffic_stuff_) July 24, 2026

Το Bulldog μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 32 μίλια την ώρα (περίπου 51 χλμ./ώρα) και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προσωπικού στο πεδίο της μάχης.

Στο βίντεο διακρίνεται επίσης ένα βαν να έχει συνθλιβεί πάνω σε ασημί SUV, το οποίο εκτιμάται ότι είναι ένα ηλεκτρικό MG ZS κινεζικής κατασκευής, αξίας περίπου 30.000 λιρών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι στρατιώτες είχαν λάβει οδηγίες να μην πραγματοποιούν ευαίσθητες συνομιλίες μέσα σε τέτοια οχήματα λόγω πιθανών κινδύνων κατασκοπείας.

Συνελήφθησαν δύο στρατιώτες για το περιστατικό

Παρά τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν σε σταθμευμένα οχήματα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ το τεθωρακισμένο Bulldog παρέμεινε ανέπαφο. Μετά την περιπετειώδη διαδρομή του, το όχημα εντοπίστηκε κανονικά σταθμευμένο μέσα στο στρατόπεδο, ανάμεσα σε άλλα στρατιωτικά οχήματα που δεν είχαν υποστεί φθορές.

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Ο στρατιώτης που φέρεται να βρισκόταν στη θέση του οδηγού συνελήφθη από τη Βασιλική Στρατιωτική Αστυνομία στο δωμάτιό του, τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν οι συνάδελφοί του αντιλήφθηκαν τις ζημιές. Λίγο αργότερα συνελήφθη και δεύτερος στρατιώτης, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του βρετανικού στρατού τόνισε ότι το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς.

«Αναμένουμε από το προσωπικό μας να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα συμπεριφοράς. Δύο στρατιώτες συνελήφθησαν από τη Βασιλική Στρατιωτική Αστυνομία έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στο Perham Down το πρωί της 24ης Ιουλίου. Δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα».

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Δεν ήταν το πρώτο περιστατικό με στρατιώτη της βάσης

Το συγκεκριμένο στρατόπεδο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικό που συνδέεται με στρατιώτη του. Το 2024, ένας 25χρονος στρατιώτης καταδικάστηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε τηλεγραφική κολόνα μέσα στην πόλη.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς ο στρατιώτης εντοπίστηκε από την αστυνομία αφού είχε εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος, ενώ φορούσε στολή… Batman.

Το δικαστήριο του επέβαλε αφαίρεση άδειας οδήγησης για 12 μήνες, καθώς και πρόστιμο ύψους 600 λιρών για την παράβασή του.

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(Με πληροφορίες από TheSun)